Peter Jackson torna dietro la macchina da presa: annunciato il suo prossimo progetto

Pubblicazione: 16 luglio alle 09:49

Undici anni di assenza dalla regia non sono pochi, soprattutto per un cineasta che ha rivoluzionato l'immaginario epico del cinema contemporaneo. Eppure Peter Jackson, dopo essersi limitato a produrre, documentare e restaurare senza mai tornare sul set nei panni del regista, sembra finalmente pronto a rimettersi al lavoro. E lo fa con una scelta che, va detto, ha il sapore della resa dei conti con una promessa fatta quindici anni fa.

Intervistato via videochiamata dal collega storico Richard Taylor per un servizio celebrativo dei trent'anni di The Frighteners, suo primo film hollywoodiano, Jackson ha lasciato cadere la notizia con nonchalance: il prossimo progetto alla regia sarà, con ogni probabilità, il sequel dequindici anni fa proprio con Jackson in veste di produttore.

L'accordo, all'epoca, prevedeva uno scambio di ruoli per il secondo capitolo. Che ci siano voluti tre lustri per rispettarlo dice molto sui tempi di Hollywood, ma anche sulla pazienza con cui certe promesse cinematografiche possono sopravvivere al tempo.

Il lutto che ha fermato un regista

"Purtroppo ci sono voluti quindici anni per arrivarci, un po' tardi", ha ammesso Jackson con la sua solita, sorniona onestà. "Ma è una storia senza tempo. Io e Fran [Walsh] abbiamo appena finito di scrivere la sceneggiatura".

Dietro questa lunga pausa, del resto, non c'è solo il caos produttivo tipico dell'industria. Lo stesso Jackson, in un video diffuso a gennaio in occasione della riedizione de Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, aveva ammesso che la scomparsa del suo storico direttore della fotografia Andrew Lesnie aveva profondamente inciso sul suo percorso creativo, e lo aveva reso riluttante a instaurare un nuovo rapporto professionale così intimo con un altro collaboratore.

Una scena di Le avventure di Tintin (Sony Pictures)

Prima che il pubblico possa rivedere Jackson dietro la macchina da presa per il reporter belga più famoso del fumetto, però, c'è un'altra tappa obbligata: il regista è tornato a immergersi nella Terra di Mezzo come produttore de Il Signore degli Anelli - Caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni.

Taylor, coinvolto anch'esso nella produzione, ha descritto un set frenetico ma carico di entusiasmo, e ha sottolineato come la squadra storica si sia stretta attorno a Serkis con affetto quasi familiare, pur avvertendo, inevitabilmente, la mancanza di Jackson al timone.

Nessuna data ufficiale è ancora stata fissata per la sceneggiatura di Tintin 2, mentre Caccia a Gollum ha già una collocazione precisa nel calendario, previsto per dicembre 2027.