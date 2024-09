Pretty Little Liars: il reboot targato Max è stato cancellato dopo 2 stagioni

Pubblicazione: 21 settembre alle 13:58

Max ha deciso di non dare il via libera a un nuovo capitolo della storia di Pretty Little Liars e il reboot è stato cancellato quindi dopo 2 stagioni.

Siamo così grati nei confronti dei nostri co-creatori, Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, e il team di Warner Bros. Televisione, per aver reintrodotto i fan a questa nuova versione di bugiarde che hanno unito le forze per lottare contro il più recente villain inquietante che ha terrorizzato Millwood. La loro visione creativa unica e moderna, unita all'immenso talento del nostro cast e della troupe, hanno dato alla serie un punto di vista divertente e pieno di orrore che ha reso omaggio alle sue radici originali di Rosewood.

In un comunicato la piattaforma di streaming ha dichiarato:

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La seconda stagione intitolata Summer School, composta da otto puntate, si è conclusa con la rivelazione che i colpevoli dei crimini erano la signora Langsbury (Carey Van Driest), che colpiva con il nome di Bloody Rose, e Wes (Derek Klena). Negli episodi tornavano anche Archie Walters, ovvero A, e veniva uccisa Anne Sullivan (Annabeth Gish).

Nella stagione si introduceva anche una nuova minaccia, con un gruppo di ragazze che indossavano le maschere delle bugiarde che si muovevano nei corridoi del liceo Millwood.

Nel cast c'erano Bailee Madison nei panni di Imogen, Chandler Kinney che era Tabby, Zaria nel ruolo di Faran, Malia Pyles che interpretava Mouse, Maia Reficco che era Noa, Mallory Bechtel nei panni di Kelly, Sharon Leal che è Sidney, Alex Aiono nel ruolo di Shawn, Jordan Gonzalez nei panni di Ash, ed Elias Kacavas che sarà Greg.