Prima di Batman, Christian Bale recitò in questo film sci-fi distopico (dimenticato) del 2002 su Netflix

Pubblicazione: 06 settembre alle 20:00

Christian Bale è uno di quegli attori camaleontici che non ha paura di spingersi oltre i propri limiti fisici e psicologici. Dopo aver terrorizzato il pubblico nei panni di Patrick Bateman in American Psycho nel 2000, dimostrando una capacità quasi inquietante di incarnare un mostro affascinante e credibile, Bale ha continuato a scegliere ruoli che mettessero alla prova la sua versatilità. E poi è arrivato Batman, o meglio, Bruce Wayne nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Un'interpretazione che ha ridefinito il supereroe cinematografico, rendendolo cupo, complesso, umano. Ma tra Bateman e Batman c'è stato un altro personaggio, un tassello fondamentale che in pochi ricordano. Un ruolo che, a ben guardare, conteneva già tutto il DNA del Bruce Wayne che avremmo imparato ad amare. Parliamo di Equilibrium, disponibile su Netflix, un gioiello della fantascienza distopica uscito nel 2002 che è passato quasi inosservato, schiacciato da recensioni tiepide e da un incasso disastroso al botteghino.

Eppure, proprio in quel film si poteva intravedere la prova generale di ciò che Bale avrebbe portato a Gotham City.. La società, per evitare conflitti e violenze, obbliga i cittadini ad assumere una droga chiamata Prozium che annulla ogni sentimento. A far rispettare quest'ordine draconiano ci sono i Clerics, una sorta di polizia d'élite addestrata nelle arti marziali e nel combattimento con armi da fuoco.. Al suo fianco c'è Taye Diggs nei panni di Andrew Brandt, altro esecutore spietato di questo regime opprimente. La trama si sviluppa quando Preston, per un caso fortuito, smette di assumere il Prozium e inizia a provare emozioni per la prima volta.. Le sensazioni che aveva represso per anni esplodono: la bellezza di un tramonto, la dolcezza della musica, il calore di un cucciolo.

Ma anche la rabbia, il dolore, la consapevolezza dell'orrore del mondo in cui vive. Da quel momento, Preston diventa un ribelle sotto copertura, un uomo che deve fingere di essere ancora una macchina priva di sentimenti mentre dentro ribolle di vita. Qui sta il punto di contatto con Batman. Bruce Wayne è un uomo devastato dal trauma della perdita dei genitori, che ha trasformato quel dolore lancinante in rabbia controllata, in determinazione ferrea. Per combattere il crimine deve indossare una maschera, non solo fisica ma psicologica. Deve sopprimere la sua umanità, diventare un simbolo che incuta terrore. Eppure, sotto quella corazza, c'è un uomo tormentato, pieno di conflitti interiori, capace di compassione ma anche di una violenza misurata e necessaria. John Preston attraversa un percorso simile, ma al contrario. Inizia come automa perfetto e scopre la propria umanità, per poi doverla nascondere di nuovo per sopravvivere e portare a termine la sua missione.

Deve usare la logica fredda e la precisione letale che ha sempre avuto, ma ora con uno scopo completamente diverso: liberare l'umanità invece che opprimerla. È un eroe oscuro, proprio come Batman. Intelligente, strategico, disposto a spingersi oltre i limiti ordinari per raggiungere un obiettivo più grande. La regia di Kurt Wimmer ha creato un'estetica visiva che anticipa quella dei cinecomic moderni. Le scene d'azione sono coreografate con uno stile chiamato "Gun Kata", una sorta di danza mortale con le armi da fuoco che combina elementi delle arti marziali con la balistica. È spettacolare, stilizzato, visivamente potente. E Bale si muove in quegli scontri con una grazia letale che preannuncia i combattimenti di Batman, dove ogni movimento è calcolato, preciso, devastante.



