Questa nuova commedia zombie messicana girata a ritmo di punk sta conquistando Prime Video

Pubblicazione: 10 ottobre alle 16:00

Cosa succederebbe se il morso di uno zombie non ti trasformasse in un essere privo di coscienza, ma ti lasciasse paradossalmente lucido mentre il tuo corpo inizia a decomporsi? È questa la premessa audace e spiazzante di "I Would Rather Die - Preferisco la morte", la nuova serie messicana che sta facendo parlare di sé su Prime Video, ribaltando le convenzioni consolidate del genere zombie con una dose massiccia di irriverenza punk e humor nero. La produzione messicana prende le fondamenta narrative che abbiamo imparato a conoscere attraverso decenni di apocalissi zombie - da Romero a "The Walking Dead" - e le smonta pezzo per pezzo. Il protagonista è un adolescente comune che, dopo essere stato morso da uno zombie, scopre che il suo cervello continua a funzionare perfettamente. Niente sguardo vitreo, niente fame incontrollabile di carne umana, niente perdita di identità. Solo la consapevolezza agghiacciante di essere tecnicamente morto mentre la propria mente resta intrappolata in un corpo che inizia a tradirlo.





. Non più la fuga dai mostri, ma la lotta interiore di chi diventa il mostro pur restando se stesso. Una metafora potente dell'adolescenza stessa, quel periodo di transizione in cui il corpo cambia in modi che spesso sembrano fuori dal nostro controllo, mentre la mente cerca disperatamente di mantenere un senso di identità.. Il punk, con la sua estetica del rifiuto e la sua celebrazione del caos controllato, diventa il linguaggio perfetto per raccontare una storia di decomposizione che mantiene la dignità, di morte che rifiuta di essere definitiva.

La scelta di Prime Video di investire su questa produzione messicana si inserisce in una tendenza più ampia che vede le piattaforme streaming guardare oltre i confini tradizionali di Hollywood. Il Messico, con la sua ricca tradizione di realismo magico, horror popolare e una florida scena indipendente, sta emergendo come territorio fertile per narrazioni che mescolano generi in modi inaspettati. "I Would Rather Die" porta avanti questa tradizione, innestandola però in un linguaggio visivo e narrativo che parla direttamente alle generazioni cresciute con i meme, l'ironia meta-referenziale e una relazione complessa con la mortalità nell'era dei social media. Il titolo stesso della serie gioca su un'espressione che tutti abbiamo usato in momenti di imbarazzo sociale estremo. Ma cosa succede quando quella morte metaforica diventa letterale, eppure devi comunque presentarti a scuola il lunedì mattina? È questo cortocircuito tra il banale e l'apocalittico che genera il carburante narrativo della serie, trasformando ogni situazione quotidiana in una potenziale catastrofe e ogni catastrofe in una farsa esistenziale.



"I Would Rather Die" arriva in un momento in cui il pubblico sembra affamato di storie che prendano archetipi consolidati e li rivoltino come un calzino. Non basta più lo zombie classico o la semplice parodia del genere. Servono narrazioni che utilizzino questi elementi fantastici per esplorare ansie contemporanee reali: l'alienazione sociale, la perdita di controllo sul proprio corpo e la propria vita, la ricerca disperata di autenticità in un mondo che sembra sempre più artificiale. La serie messicana si presenta come una voce distintiva, portando sul tavolo una sensibilità culturale specifica ma temi universali. Perché alla fine, chi non si è mai sentito come uno zombie che deve fingere di essere vivo, trascinandosi attraverso giorni tutti uguali, cercando di ricordare cosa significhi provare qualcosa di autentico? La differenza è che il protagonista di "I Would Rather Die" non può limitarsi a metafore: la sua condizione è letterale, viscerale, irrimediabilmente concreta.