Questa serie biblica su Prime Video ha il 97% di gradimento su Rotten Tomatoes (e batte Succession)

Pubblicazione: 05 agosto alle 18:00

C'è una serie che ha conquistato silenziosamente la Top 10 di Prime Video negli Stati Uniti. Non è l'ennesimo thriller scandinavo, né una commedia romantica stagionale. È The Chosen, un'epopea biblica che sta ridefinendo cosa significhi raccontare storie di fede nell'era dello streaming. I numeri parlano chiaro e lasciano poco spazio all'interpretazione: un impressionante 97% di gradimento su Rotten Tomatoes da parte del pubblico, un punteggio di 9.1 su IMDb che la posiziona al 68esimo posto nella classifica delle 250 migliori serie TV di tutti i tempi.

Per rendere l'idea della portata di questo risultato,. Non male per una serie che racconta la vita di Gesù Cristo. Ma cosa rende The Chosen così speciale da competere con produzioni miliardarie e da meritare persino un'uscita cinematografica per la sua quinta stagione, avvenuta proprio quest'anno? La risposta sta in un mix raro di autenticità narrativa, qualità produttiva e accessibilità universale che trascende le convinzioni religiose individuali.

Non si tratta di un semplice adattamento biblico, ma di un vero e proprio drama storico che esplora la complessità umana dei personaggi, le dinamiche sociali della Palestina del primo secolo e l'impatto rivoluzionario del messaggio cristiano. La genialità del creatore Dallas Jenkins sta nell'aver realizzato una serie che funziona su molteplici livelli. Per i fedeli, offre una rappresentazione rispettosa e sostanzialmente accurata dal punto di vista biblico. Per chi cerca semplicemente ottimo intrattenimento televisivo, The Chosen si rivela un period drama coinvolgente, emotivamente potente e narrativamente complesso, con una produzione curata nei minimi dettagli.

La classificazione TV-PG rende la serie fruibile per tutta la famiglia, un aspetto sempre più raro nell'attuale panorama televisivo dominato da contenuti adult-oriented. In un'epoca in cui le grandi produzioni sembrano competere su chi propone le scene più esplicite o violente, The Chosen dimostra che si può realizzare qualcosa di profondamente coinvolgente senza ricorrere a shock value o sensazionalismo. Il fenomeno The Chosen rappresenta anche un interessante caso di studio per l'industria dell'intrattenimento. In un mercato dominato da piattaforme miliardarie e blockbuster dall'investimento stratosferico, questa serie ha dimostrato che contenuti di qualità, realizzati con passione e rispetto per il pubblico, possono competere ed eccellere indipendentemente dal budget o dalla macchina promozionale.