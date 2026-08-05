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Questa serie biblica su Prime Video ha il 97% di gradimento su Rotten Tomatoes (e batte Succession)

La serie che conquista Prime Video con il 97% su Rotten Tomatoes e compete con Succession: cast, stagioni e perché è un fenomeno globale.

di Alba Rossi
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C'è una serie che ha conquistato silenziosamente la Top 10 di Prime Video negli Stati Uniti. Non è l'ennesimo thriller scandinavo, né una commedia romantica stagionale. È The Chosen, un'epopea biblica che sta ridefinendo cosa significhi raccontare storie di fede nell'era dello streaming. I numeri parlano chiaro e lasciano poco spazio all'interpretazione: un impressionante 97% di gradimento su Rotten Tomatoes da parte del pubblico, un punteggio di 9.1 su IMDb che la posiziona al 68esimo posto nella classifica delle 250 migliori serie TV di tutti i tempi.

Per rendere l'idea della portata di questo risultato, The Chosen si colloca immediatamente dopo giganti della televisione contemporanea come Succession e Curb Your Enthusiasm. Non male per una serie che racconta la vita di Gesù Cristo. Ma cosa rende The Chosen così speciale da competere con produzioni miliardarie e da meritare persino un'uscita cinematografica per la sua quinta stagione, avvenuta proprio quest'anno? La risposta sta in un mix raro di autenticità narrativa, qualità produttiva e accessibilità universale che trascende le convinzioni religiose individuali. Lanciata nel 2017, la serie ha costruito metodicamente il suo universo narrativo attraverso cinque stagioni e 41 episodi, seguendo la vita di Gesù dai primi giorni della sua ascesa pubblica fino all'Ultima Cena, rappresentata proprio nella quinta stagione rilasciata a giugno 2025.

Non si tratta di un semplice adattamento biblico, ma di un vero e proprio drama storico che esplora la complessità umana dei personaggi, le dinamiche sociali della Palestina del primo secolo e l'impatto rivoluzionario del messaggio cristiano. La genialità del creatore Dallas Jenkins sta nell'aver realizzato una serie che funziona su molteplici livelli. Per i fedeli, offre una rappresentazione rispettosa e sostanzialmente accurata dal punto di vista biblico. Per chi cerca semplicemente ottimo intrattenimento televisivo, The Chosen si rivela un period drama coinvolgente, emotivamente potente e narrativamente complesso, con una produzione curata nei minimi dettagli.

La classificazione TV-PG rende la serie fruibile per tutta la famiglia, un aspetto sempre più raro nell'attuale panorama televisivo dominato da contenuti adult-oriented. In un'epoca in cui le grandi produzioni sembrano competere su chi propone le scene più esplicite o violente, The Chosen dimostra che si può realizzare qualcosa di profondamente coinvolgente senza ricorrere a shock value o sensazionalismo. Il fenomeno The Chosen rappresenta anche un interessante caso di studio per l'industria dell'intrattenimento. In un mercato dominato da piattaforme miliardarie e blockbuster dall'investimento stratosferico, questa serie ha dimostrato che contenuti di qualità, realizzati con passione e rispetto per il pubblico, possono competere ed eccellere indipendentemente dal budget o dalla macchina promozionale.

Non è necessario essere religiosi per apprezzare la maestria narrativa, le performance degli attori come Jonathan Roumie nel ruolo di Gesù ed Elizabeth Tabish come Maria Maddalena, o la ricostruzione storica meticolosa di un'epoca che ha cambiato il corso della civiltà occidentale. Il successo di The Chosen (il cui universo è in espansione) su Prime Video dimostra che esiste ancora spazio, anche nell'affollato universo dello streaming, per storie raccontate con autenticità, competenza tecnica e rispetto per l'intelligenza del pubblico. Che siate alla ricerca di contenuti a tema natalizio, appassionati di period drama o semplicemente curiosi di scoprire perché milioni di spettatori in tutto il mondo hanno abbracciato questa serie, questo potrebbe essere il momento perfetto per premere play e lasciarsi trasportare in un viaggio di duemila anni fa che continua a risuonare nel presente.

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