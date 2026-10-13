Questa serie colombiana in tendenza su Netflix sfida Il Gattopardo con 12 episodi di puro thriller

Pubblicazione: 13 ottobre alle 15:00

Nel mare magnum delle serie tv che popolano Netflix, ce n'è una che in questi giorni sta emergendo con la forza di un'onda anomala. Si chiama Medusa, arriva dalla Colombia e ha conquistato la seconda posizione nella classifica dei titoli più visti sulla piattaforma. Un risultato notevole, considerando che a precederla c'è soltanto il colosso italiano Il Gattopardo, produzione da decine di milioni di euro che pure ha diviso la critica nonostante il successo di pubblico. Ma cosa rende questo thriller colombiano così irresistibile da incollare gli spettatori allo schermo per dodici episodi consecutivi? La risposta sta in una premessa narrativa che combina suspense psicologica, dramma familiare e una protagonista che sfida la morte stessa.





. Ma proprio il giorno in cui dovrebbe entrare ufficialmente in carica, la sua vita viene stravolta da un incidente in mare. Le indagini si chiudono rapidamente con una conclusione apparentemente definitiva: l'oceano ha inghiottito il corpo della milionaria, che viene data per morta.. Non si è trattato di un incidente, ma di un tentato omicidio accuratamente orchestrato. Il problema è che i sospettati non sono estranei o nemici d'affari anonimi. Sono tutti membri della sua famiglia.

Da questo punto di partenza, la serie si sviluppa come un giallo psicologico che esplora le dinamiche tossiche di un clan familiare dove potere, denaro e ambizione hanno avvelenato ogni relazione. Bárbara si allea con Danger Carmelo, l'investigatore incaricato del caso, dando vita a un'indagine che diventa anche un viaggio doloroso nelle zone d'ombra dei legami più intimi. La serie sfrutta con intelligenza l'ambientazione colombiana, trasformando la costa settentrionale del paese in un personaggio a sé stante. Il mare che doveva essere la tomba di Bárbara diventa un elemento ricorrente, simbolo tanto della minaccia mortale quanto della possibilità di rinascita. Gli ambienti industriali e le ville di lusso del gruppo Medusa raccontano visivamente un mondo di privilegi costruito su fondamenta fragili, dove la facciata di rispettabilità nasconde abissi morali.



Quello che funziona particolarmente bene è il ritmo della narrazione. Dodici episodi potrebbero sembrare troppi per una storia di vendetta e rivelazione, ma gli sceneggiatori hanno saputo dosare colpi di scena e momenti riflessivi, approfondimenti psicologici e sequenze d'azione. Ogni personaggio nasconde segreti stratificati, e la domanda "chi ha cercato di uccidere Bárbara" si moltiplica in una serie di interrogativi secondari che tengono viva l'attenzione. Per chi cerca un thriller che sappia miscelare intrighi familiari, investigazione e dramma psicologico, Medusa rappresenta una proposta solida. Non rivoluziona il genere, ma lo pratica con mestiere e intelligenza narrativa, confezionando un prodotto che giustifica ampiamente le ore necessarie per completarlo. E in un'epoca dove l'offerta streaming rischia spesso di diluire la qualità nella quantità, trovare una serie che mantiene le promesse della premessa iniziale non è cosa da poco.