Questa serie del 2009 con Adam Scott ha il 93% su Rotten Tomatoes ed è appena arrivata su Netflix

Pubblicazione: 25 settembre alle 15:00

Diciassette anni dopo il suo debutto su Starz, Party Down è finalmente disponibile su Netflix. Tutte e tre le stagioni, 26 episodi totali, pronti per essere scoperti da chi se li era persi o riscopertidi chi li aveva amati in sordina. Perché parliamo proprio di questo: una serie che, inspiegabilmente, non ha mai sfondato il muro della popolarità di massa, nonostante avesse tutti gli ingredienti giusti. Un cast stellare, una premessa brillante, critiche entusiastiche. Eppure è rimasta lì, nascosta, come un segreto condiviso da pochi fortunati. Party Down racconta le vicende di un gruppo di aspiranti attori, sceneggiatori e artisti vari che, per sbarcare il lunario nella spietata Los Angeles, lavorano per una compagnia di catering. Ogni episodio è ambientato in un evento diverso: feste di compleanno per adolescenti, ricevimenti per anziani, party hollywoodiani imbarazzanti. Il protagonista è Henry Pollard, interpretato da Adam Scott, un attore che aveva avuto un assaggio di successo – uno spot pubblicitario diventato cult – ma che ora si ritrova a servire cocktail e tartine, con i sogni infranti e il cinismo a mille.





Ad affiancarlo, un cast che oggi definiremmo luxury: Jane Lynch nei panni di Constance Carmell, ex star di B-movie con l'ego intatto; Ken Marino come Ron Donald, il capo sfigato e alcolista; Lizzy Caplan è Casey Klein, comica stand-up in crisi; Martin Starr interpreta Roman DeBeers, sceneggiatore di fantascienza acido e insopportabile.. La serie è stata co-creata da Paul Rudd, che si è ispirato alla propria esperienza personale. Prima di diventare Ant-Man e uno degli attori più amati di Hollywood, anche Rudd ha fatto i conti con lavori umili e audizioni andate male.. Non a caso, la serie ha quel sapore di verità che manca a tante comedy patinate. Non si limita a ridere dei fallimenti: li esplora, li rispetta, li rende umani.Tecnicamente, Party Down è una workplace comedy, ma con una struttura narrativa che la rende unica.. Questo ritmo serrato, unito alla varietà delle ambientazioni, rende la visione incredibilmente scorrevole. Non c'è tempo per annoiarsi. Ogni puntata è un piccolo mondo a sé, con il suo tono, la sua energia, il suo messaggio nascosto dietro le risate. Le guest star sono un altro punto di forza.. Attori di peso che hanno accettato di fare comparsate in una serie che, all'epoca, tirava numeri da prefisso telefonico. Perché lo hanno fatto? Perché Party Down era quel tipo di progetto: piccolo, ma rispettato. Un cult in divenire.

E qui arriviamo al punto dolente: perché Party Down è stata cancellata? Le prime due stagioni andarono in onda tra il 2009 e il 2010, su Starz, un canale premium che all'epoca non aveva la stessa visibilità di HBO o Showtime. Gli ascolti furono bassi. Il pubblico non arrivò. Alcuni membri del cast, come Jane Lynch, divennero improvvisamente famosi grazie a Glee, rendendo complicata la logistica. La serie fu cancellata dopo la seconda stagione, lasciando i fan con l'amaro in bocca. Ma i fan non dimenticano. Per anni, Party Down è stata una di quelle serie che circolavano sottotraccia, consigliate da amico ad amico, celebrata su Reddit e nei forum di appassionati. Simile a Freaks and Geeks, Community, Arrested Development: show che non hanno avuto il successo immediato che meritavano, ma che con il tempo sono diventati pietre miliari. La domanda per un revival era così forte che, nel 2023, tredici anni dopo la cancellazione, è arrivata la terza stagione. Un miracolo televisivo.



