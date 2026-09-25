Un'accademia militare nasconde un mistero oscuro, in questo nuova serie teen drama italiana su Netflix

Pubblicazione: 25 settembre alle 14:00

Netflix continua a espandere il suo catalogo di produzioni italiane con Minerva Academy - La scuola, una serie teen drama ambientata tra i corridoi e i cortili di un'élite accademia militare. Ma sotto la superficie di uniformi impeccabili, marce militari e rigida disciplina, si nasconde qualcosa di più oscuro: la scomparsa misteriosa di uno studente che trasforma quello che potrebbe essere un semplice coming-of-age in uniforme in un thriller adolescenziale dall'atmosfera crescentemente inquietante. La serie si apre con un'immagine che definisce immediatamente il tono: un rapido movimento di macchina verso l'imponente struttura della Minerva Military Academy, dove decine di adolescenti in abiti civili si preparano ad affrontare l'esame di ammissione. Chi lo supera deve ancora superare tre giorni di prova fisica e psicologica che determineranno se riceverà la Smallsword, la piccola spada cerimoniale che segna l'ingresso ufficiale nell'accademia e assegna a ogni nuovo cadetto un mentore tra gli studenti più anziani.





Tra i protagonisti principali troviamo Salvo, interpretato da Ciro Minopoli, un ragazzo con un passato difficile fatto di case famiglia e piccoli traffici di droga per conto della madre.. Accanto a lui ci sono Vincenzo, interpretato da Biagio Venditti, figlio di un decorato ufficiale militare che vuole seguire le orme paterne, e Camilla, il personaggio di Margherita Buoncristiani, spedita lì dal padre dopo un incidente non meglio precisato avvenuto a Milano.. Ogni cadetto riceve un'uniforme e può collezionare fino a tre segni rossi sulla divisa: al terzo, è fuori. Il sistema è spietato e progettato per eliminare chi non regge la pressione.

Durante questo periodo iniziale, i tre protagonisti subiscono forme di hazing, il rituale di iniziazione che rasenta il bullismo istituzionalizzato, con Camilla che viene ripetutamente punita per non conoscere a memoria le parole dell'inno nazionale. Ma se la premessa ricorda i classici del genere military school drama, Minerva Academy cerca di distinguersi attraverso il sottotesto del mistero. La trama della scomparsa di Francesco non è relegata a elemento di contorno: è il motore narrativo che dovrebbe tenere alta la tensione mentre i personaggi navigano tra gerarchie, rituali e dinamiche di potere tipiche di un'istituzione chiusa e stratificata. Salvo scopre prove di una relazione tra Francesco e Diego, interpretato da Simone Secce, che casualmente è diventato proprio il suo mentore. Questo legame crea un doppio livello di lettura: da un lato il percorso di formazione e crescita dei cadetti, dall'altro un'indagine informale che potrebbe svelare segreti scomodi nascosti dietro la facciata di ordine e tradizione dell'accademia.

La serie introduce anche diversi personaggi adulti che dovrebbero fornire contrappunti alle dinamiche adolescenziali. Tra questi spicca la professoressa Laura Canali, interpretata da Cristiana Capotondi, unica figura civile in un contesto dominato dalla rigidità militare. Laura rappresenta "l'adulta nella stanza", una presenza che promette di fungere da mentore alternativo per alcuni cadetti, slegata dai protocolli e dalle tradizioni che governano l'accademia. Accanto a lei troviamo il Colonnello Bonaiuto, vice comandante interpretato da Irene Maiorino, e altri membri della facoltà che completano il quadro istituzionale. Tuttavia, proprio questa molteplicità di personaggi e linee narrative sembra costituire uno dei punti deboli della serie, almeno stando alle prime impressioni della critica. Il problema principale è la difficoltà di distinguere e seguire tutti i protagonisti, specialmente tra i cadetti maschi che, con i capelli rasati imposti dall'accademia, diventano visivamente quasi indistinguibili.