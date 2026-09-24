Tom Blyth nella rom-com su Netflix tra i cui protagonisti c'è una chimica che mancava dal 2000

Pubblicazione: 24 settembre alle 19:00

Quando è stata l'ultima volta che una commedia romantica vi ha fatto davvero sorridere fino a far male le guance? Quella sensazione di calore che avevate guardando i classici del genere, da "Harry ti presento Sally" a "C'è posta per te", sembrava ormai un ricordo sbiadito. Eppure Netflix, con People We Meet on Vacation - Un amore in vacanza, diretto da Brett Haley e tratto dal romanzo bestseller di Emily Henry del 2021, riesce nell'impresa di riportarci a quella magia. Il film arriva sulla piattaforma il 9 gennaio 2026 con un obiettivo ambizioso: restituire dignità a un genere che negli ultimi anni ha faticato a trovare la formula giusta. E a giudicare dalle prime recensioni della critica, l'operazione sembra riuscita. La storia di Poppy Wright e Alex Nilsen non è solo un'altra rom-com da consumare distrattamente: è un viaggio emotivo che ricorda perché ci siamo innamorati di questo tipo di storie.





La trama si sviluppa su due linee temporali parallele.. La sua vita a New York, che sulla carta dovrebbe essere perfetta, le appare improvvisamente vuota. Manca qualcosa, o meglio qualcuno: Alex Nilsen, il suo migliore amico, da cui è separata da anni dopo un incidente non specificato che ha spezzato il loro legame.. Metodico, riservato, ha scelto di tornare a vivere nella loro cittadina natale di Linfield, Ohio, lontano dal caos che Poppy invece sembra rincorrere. Quando il fratello di Alex decide di sposarsi a Barcellona, l'occasione diventa il pretesto perfetto per una riconciliazione.Attraverso i flashback, lo spettatore assiste alla nascita e all'evoluzione della loro amicizia, scandita da vacanze annuali in giro per il mondo.. La sequenza ambientata a New Orleans, in particolare, viene descritta dalla critica come uno dei momenti più genuinamente felici visti in una commedia romantica recente. Ciò che distingue People We Meet on Vacation dalle tante prove fallimentari del genere degli ultimi anni è l'autenticità delle emozioni.. Poppy e Alex non sono personaggi da favola: sono persone reali, con difetti, insicurezze e la tendenza a fare scelte sbagliate. Il loro percorso verso il lieto fine non è scontato, ma conquistato attraverso compromessi e la volontà di affrontare verità scomode.

Emily Bader offre una performance che bilancia perfettamente il lato solare e quello vulnerabile di Poppy. La sua interpretazione riesce a rendere credibile una donna apparentemente spensierata che nasconde ferite profonde. Tom Blyth, dal canto suo, evita la trappola del "bravo ragazzo" bidimensionale, conferendo ad Alex un fascino discreto e una complessità emotiva che lo rende altrettanto interessante della sua controparte estroversa. La chimica tra i due protagonisti è il vero motore del film. Non si tratta di quella scintilla artificiale costruita a tavolino, ma di qualcosa che si percepisce come genuino, cresciuto organicamente attraverso le scene. È quella sensazione rara che fa pensare: "Sì, queste due persone potrebbero davvero essere migliori amici nella vita reale". E quando quella dinamica si trasforma in qualcos'altro, la transizione risulta naturale, quasi inevitabile.





. People We Meet on Vacation si inserisce in quella tradizione non come un'imitazione nostalgica, ma come una nuova storia che comprende cosa ha reso quelle altre così speciali.. Gli ostacoli che Poppy e Alex devono superare non sono semplici malintesi da sitcom, ma questioni reali legate all'identità, alle aspettative e alla paura di perdere ciò che si ha inseguendo ciò che si desidera.People We Meet on Vacation si posiziona come la scelta perfetta per una serata romantica, ma anche per chiunque abbia voglia di ritrovare quella sensazione calda che solo le migliori storie d'amore sanno regalare. Non è solo per gli appassionati del genere o per chi ha letto il libro di Emily Henry: è per tutti coloro che credono ancora nel potere delle storie ben raccontate.. People We Meet on Vacation potrebbe non reinventare la commedia romantica, ma le restituisce quella dignità e quel calore che sembravano perduti.