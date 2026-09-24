Perché tutti parlano di questa teen rom-com su Netflix, che ridefinisce l'amore adolescenziale

Pubblicazione: 24 settembre alle 17:00

Nel vasto catalogo di commedie romantiche adolescenziali che affollano Netflix, The Half of It - L'altra metà emerge come una gemma inaspettata. Non si tratta dell'ennesima storia d'amore liceale prevedibile, ma di un'opera che ridefinisce i confini del genere con sensibilità, intelligenza e un coraggio narrativo raro per una produzione destinata a un pubblico giovane. Diretto e scritto da Alice Wu, già nota per Saving Face, il film debutta sulla piattaforma come seconda reinterpretazione Netflix di Cyrano de Bergerac in pochi anni, dopo Sierra Burgess is a Loser del 2018. Ma dove Sierra si limitava a invertire il genere dei protagonisti, The Half of It compie un salto più audace: introduce una storyline queer in un contesto scolastico, mantenendo l'essenza del classico francese ma trasformandolo in qualcosa di profondamente contemporaneo.





. La sua vita prende una piega inaspettata quando Paul Munsky, un giocatore di football dal cuore d'oro interpretato da Daniel Diemer, le chiede di scrivere una lettera d'amore per Aster Flores, la ragazza dei suoi sogni. Il problema è che anche Ellie ha sentimenti per Aster. È il modo in cui Wu costruisce la narrazione, evitando le trappole del clickbait emotivo o delle soluzioni facili. Il film è tanto una commedia romantica quanto una storia di formazione, centrata sul percorso di Ellie verso la comprensione dell'amore: non un'idea astratta di amore, ma cosa significhi per lei, personalmente, amare qualcuno.. Probabilmente non sarebbe mai stato prodotto o distribuito seguendo i canali tradizionali degli studios hollywoodiani, il che rende ancora più preziosa l'esistenza di piattaforme disposte a investire in storie che escono dagli schemi commerciali consolidati.. Il ritmo è misurato, mai frettoloso, permettendo ai personaggi di respirare e agli spettatori di connettersi emotivamente con loro. Non ci sono twist artificiali o colpi di scena costruiti a tavolino per mantenere l'attenzione: la tensione narrativa nasce organicamente dalle relazioni tra i protagonisti.

Il film affronta temi universali come l'amicizia, l'amore platonico e romantico, l'identità culturale di chi cresce tra due mondi (Ellie è figlia di immigrati cinesi in una piccola città americana), senza mai risultare didascalico o pesante. Wu confida nell'intelligenza del suo pubblico, lasciando spazio all'interpretazione e alla riflessione personale. In un panorama cinematografico spesso appiattito su formule ripetitive, The Half of It rappresenta una ventata di freschezza: un film che rispetta il suo pubblico, che non teme di lasciare alcune domande senza risposta, che comprende che l'amore può assumere forme diverse e tutte ugualmente valide. Non è semplicemente una bella storia d'amore queer, è una meditazione sulla natura stessa dell'amore e dell'amicizia, raccontata con grazia, umorismo e un'onestà emotiva disarmante.



