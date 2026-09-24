Perché tutti parlano di questa teen rom-com su Netflix, che ridefinisce l'amore adolescenziale
Analisi della teen rom-com di Alice Wu che ridefinisce il genere con una storia queer ispirata a Cyrano de Bergerac. Cast, trama e temi.
Nel vasto catalogo di commedie romantiche adolescenziali che affollano Netflix, The Half of It - L'altra metà emerge come una gemma inaspettata. Non si tratta dell'ennesima storia d'amore liceale prevedibile, ma di un'opera che ridefinisce i confini del genere con sensibilità, intelligenza e un coraggio narrativo raro per una produzione destinata a un pubblico giovane. Diretto e scritto da Alice Wu, già nota per Saving Face, il film debutta sulla piattaforma come seconda reinterpretazione Netflix di Cyrano de Bergerac in pochi anni, dopo Sierra Burgess is a Loser del 2018. Ma dove Sierra si limitava a invertire il genere dei protagonisti, The Half of It compie un salto più audace: introduce una storyline queer in un contesto scolastico, mantenendo l'essenza del classico francese ma trasformandolo in qualcosa di profondamente contemporaneo.
The Half of It si inserisce nel filone delle rom-com Netflix accanto a titoli come To All the Boys I've Loved Before o Set It Up, ma con una voce distintiva. Probabilmente non sarebbe mai stato prodotto o distribuito seguendo i canali tradizionali degli studios hollywoodiani, il che rende ancora più preziosa l'esistenza di piattaforme disposte a investire in storie che escono dagli schemi commerciali consolidati. La regia di Wu privilegia momenti di quiete contemplativa rispetto all'azione frenetica, costruendo l'atmosfera attraverso dettagli visivi e silenzi eloquenti. Il ritmo è misurato, mai frettoloso, permettendo ai personaggi di respirare e agli spettatori di connettersi emotivamente con loro. Non ci sono twist artificiali o colpi di scena costruiti a tavolino per mantenere l'attenzione: la tensione narrativa nasce organicamente dalle relazioni tra i protagonisti.
Il film affronta temi universali come l'amicizia, l'amore platonico e romantico, l'identità culturale di chi cresce tra due mondi (Ellie è figlia di immigrati cinesi in una piccola città americana), senza mai risultare didascalico o pesante. Wu confida nell'intelligenza del suo pubblico, lasciando spazio all'interpretazione e alla riflessione personale. In un panorama cinematografico spesso appiattito su formule ripetitive, The Half of It rappresenta una ventata di freschezza: un film che rispetta il suo pubblico, che non teme di lasciare alcune domande senza risposta, che comprende che l'amore può assumere forme diverse e tutte ugualmente valide. Non è semplicemente una bella storia d'amore queer, è una meditazione sulla natura stessa dell'amore e dell'amicizia, raccontata con grazia, umorismo e un'onestà emotiva disarmante.