Questo film Netflix con Mila Kunis voleva essere L'amore bugiardo ma ha fallito: cosa non ha funzionato

Pubblicazione: 24 settembre alle 20:00

Quando Jessica Knoll pubblicò Luckiest Girl Alive nel 2015, i paragoni con Gone Girl - L'amore bugiardo di Gillian Flynn e The Girl On The Train di Paula Hawkins furono immediati e lusinghieri. Tutti e tre i romanzi esploravano lo stesso territorio narrativo: donne complicate, psicologie sfaccettate, segreti sepolti pronti a esplodere. Gone Girl aveva dominato il box office e la critica, trasformando Flynn in una sceneggiatrice di prim'ordine e inaugurando un'intera stagione cinematografica dedicata a narrative femminili che non temevano di guardare nell'abisso. The Girl On The Train aveva invece dimostrato che non tutti i libri con DNA simile sopravvivono al salto dal foglio allo schermo. Ora, dopo anni di attesa, Luckiest Girl Alive - La ragazza più fortunata del mondo arriva su Netflix con Mila Kunis protagonista e la stessa Knoll dietro la sceneggiatura. Il film segue Ani, una giornalista di successo di 28 anni che ha apparentemente tutto sotto controllo: carriera brillante, matrimonio in vista, vita perfettamente orchestrata.

Ma dietro questa facciata impeccabile si nasconde un segreto legato ai suoi anni di liceo, quando fu testimone e vittima di eventi devastanti: una sparatoria a scuola e una violenza sessuale. Il film si apre con una narrazione in prima persona di Kunis che però non riesce a catturare lo spettatore come ci si aspetterebbe. Ani si descrive come la ragazza tosta, quella che non si piega, quella che ha conquistato tutto con le unghie.. Ha costruito meticolosamente una versione contraffatta di se stessa che trasuda sicurezza, successo e ricchezza proprio perché dentro non è nulla di tutto questo. Al cuore della storia c'è il tentativo disperato di una donna di ricostruire la propria immagine e autostima dopo un trauma profondo.Il romanzo riusciva a raccontare questa storia con efficacia, principalmente grazie alla capacità di Knoll di articolare la propria esperienza personale attraverso la scrittura.. La qualità di un film dipende da molteplici elementi che devono funzionare a livelli ottimali per raggiungere l'eccellenza. Luckiest Girl Alive non raggiunge quel potenziale, nonostante lo sforzo considerevole di Mila Kunis.. La sceneggiatura è di qualità inferiore alle aspettative: presenta semplicemente e in modo didascalico gli eventi del libro. Manca la sfumatura, manca il tocco creativo, e la storia straziante degli abusi sessuali subiti da Ani e della sua sopravvivenza a una sparatoria scolastica non ha l'impatto emotivo che dovrebbe avere. Il contenuto è rilevante e angosciante, ma il modo in cui viene consegnato allo spettatore non colpisce le corde emotive quando raggiunge il climax.

Luckiest Girl Alive si propone di essere tagliente e scioccante, ma non è né l'una né l'altra cosa nel suo metodo narrativo. Il film scivola via piatto, galleggiando sul fatto che la storia effettivamente centra uno studio del personaggio affascinante. Il modo in cui il film affronta la rabbia di Ani non si manifesta sullo schermo in maniera coinvolgente, nonostante il personaggio articoli a parole come quella rabbia abbia guidato la sua vita. La narrazione descrive i suoi veri sentimenti, e Kunis mostra appropriatamente l'intera gamma emotiva di Ani. Ma il film non cattura adeguatamente la piena magnitudine delle sue emozioni: viene dichiarata ma mai veramente sentita. Questo è un problema sia della sceneggiatura che del lavoro tecnico del regista Mike Barker. L'approccio tiepido del film danneggia anche la porzione narrativa dedicata alla giovane Ani, quella che vive gli eventi orribili che plasmeranno la sua esistenza.

La sua storia è vitale, e nonostante l'intento di esporre la realtà oscura della sua situazione, il film risulta alla fine sbilanciato. Non riesce a costruire un ponte tra le due narrative parallele in modo gratificante.. Luckiest Girl Alive risuonerà senza dubbio con il pubblico che desidera vedere donne imperfette fare i conti con le aspettative ingiuste della società.. Ma questa pellicola dimostra che semplicemente replicare gli eventi di un romanzo, anche quando tratta di una storia importante su aggressione sessuale e trauma, non si traduce automaticamente in cinema efficace senza considerare le barriere tra letteratura e schermo.

Il film non si eleva mai ad altezze eccezionali con le sue scelte visive e non possiede quella scrittura commovente per cui Knoll era stata elogiata quando scrisse il suo libro. La distanza tra ciò che Luckiest Girl Alive avrebbe potuto essere e ciò che effettivamente è rappresenta una lezione preziosa su quanto sia complessa l'alchimia cinematografica. Non basta avere una storia potente, un'attrice di talento e l'autrice originale alla sceneggiatura. Serve una visione registica che sappia tradurre in immagini l'intensità emotiva, serve un ritmo che tenga lo spettatore agganciato, serve la capacità di far sentire e non solo raccontare. Gone Girl aveva tutto questo. Luckiest Girl Alive, purtroppo, no.