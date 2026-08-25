Questa serie su Prime Video porta sul piccolo schermo una versione più disturbante di Shutter Island
Su Prime Video, la miniserie tratta da Sebastian Fitzek che nasconde un colpo di scena devastante. Scopri perché questo thriller psicologico ti farà dubitare di tutto.
Quando Amazon Prime Video decide di adattare un bestseller di Sebastian Fitzek, uno dei maestri tedeschi del thriller psicologico, le aspettative sono alte. Therapy - La terapia di Sebastian Fitzek, conosciuto in Germania come Sebastian Fitzeks Die Therapie, è una miniserie in sei episodi diretta da Thor Freudenthal e Iván Sáinz-Pardo che promette di portarti in un viaggio nella psiche umana dove ogni certezza viene messa in discussione. La storia ruota attorno a Viktor Larenz, interpretato con intensità da Stephan Kampwirth, uno psicologo in pensione che quattro anni prima ha perso sua figlia Josy, interpretata da Helena Zengel. Non morta, ma scomparsa. Sparita nel nulla a 13 anni, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta e un padre dilaniato dal senso di colpa e dall'angoscia. Viktor si è ritirato su Parkum, una piccola isola remota, cercando di sfuggire ai fantasmi del passato. Ma il passato, si sa, ha la brutta abitudine di bussare alla porta quando meno te lo aspetti.
La serie gioca con la struttura narrativa non lineare, alternando continuamente passato e presente. Vediamo Josy prima della scomparsa, una tredicenne alle prese con quella fase delicata della crescita in cui i genitori faticano a riconoscere che la loro bambina sta diventando un'adolescente. L'amicizia con Mila, più giovane ma molto più libera, apre Josy a un mondo che i suoi genitori controllanti le hanno sempre negato. Ed è proprio qui che inizia a insinuarsi quella sensazione sottile di disagio: qualcosa non quadra in questa famiglia, e il problema è iniziato molto prima della scomparsa. Therapy eccelle nel costruire tensione attraverso dettagli apparentemente innocui. Un gesto, uno sguardo, una frase detta di sfuggita: tutto assume un significato diverso quando la narrazione si svela. La serie ti costringe a mettere in dubbio ogni cosa che vedi sullo schermo, ogni personaggio che incontri. Chi sta mentendo? Chi è vittima? Chi è carnefice?
Dal punto di vista tecnico, la serie è un piccolo gioiello. La fotografia cattura perfettamente l'atmosfera claustrofobica dell'isola di Parkum e il senso di smarrimento di Viktor. Le tonalità sono spesso fredde, quasi cliniche, ma con improvvise esplosioni di colore nei flashback che mostrano la vita prima della tragedia. La colonna sonora accompagna con discrezione la tensione crescente, senza mai risultare invadente. Stephan Kampwirth porta sulle spalle l'intera serie con una performance stratificata e intensa. Il suo Viktor inizia come una figura patetica, un uomo rotto dal dolore, ma man mano che gli episodi procedono emerge una complessità psicologica affascinante. Helena Zengel, già notata in Notizie dal mondo con Tom Hanks, conferma il suo talento nel ruolo di Josy, restituendo con naturalezza le contraddizioni di un'adolescente in cerca di identità.
Il finale è devastante nel suo impatto emotivo. La serie si prende il tempo di spiegare tutto con accuratezza, riconnettendo i fili sparsi e mostrando come ogni singolo elemento apparentemente casuale fosse in realtà parte di un disegno più grande. Non è il tipo di conclusione che lascia domande aperte o spazio a interpretazioni multiple: Therapy ti dà risposte chiare, anche quando queste risposte sono dolorose da accettare. In sostanza, è un'esperienza che divide. C'è chi la troverà un capolavoro di suspense psicologica e chi la considererà derivativa e prevedibile. Ma se ti lasci trasportare, se accetti di entrare nella mente frammentata di Viktor Larenz e di seguirlo nel suo viaggio verso verità scomode, potresti ritrovarti a riflettere sulla serie giorni dopo averla terminata. E questo, in un panorama televisivo saturo di contenuti usa e getta, è già un risultato notevole.