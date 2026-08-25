Questa serie su Prime Video porta sul piccolo schermo una versione più disturbante di Shutter Island

Pubblicazione: 25 agosto alle 16:00

Quando Amazon Prime Video decide di adattare un bestseller di Sebastian Fitzek, uno dei maestri tedeschi del thriller psicologico, le aspettative sono alte. Therapy - La terapia di Sebastian Fitzek, conosciuto in Germania come Sebastian Fitzeks Die Therapie, è una miniserie in sei episodi diretta da Thor Freudenthal e Iván Sáinz-Pardo che promette di portarti in un viaggio nella psiche umana dove ogni certezza viene messa in discussione. La storia ruota attorno a Viktor Larenz, interpretato con intensità da Stephan Kampwirth, uno psicologo in pensione che quattro anni prima ha perso sua figlia Josy, interpretata da Helena Zengel. Non morta, ma scomparsa. Sparita nel nulla a 13 anni, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta e un padre dilaniato dal senso di colpa e dall'angoscia. Viktor si è ritirato su Parkum, una piccola isola remota, cercando di sfuggire ai fantasmi del passato. Ma il passato, si sa, ha la brutta abitudine di bussare alla porta quando meno te lo aspetti.





L'arrivo di Anna Spiegel, una giovane donna affetta da schizofrenia interpretata da Emma Bading, sconvolge la fragile routine di Viktor. Anna racconta storie che coincidono in modo inquietante con la vita dello psicologo, specialmente con i dettagli della scomparsa di Josy. Dettagli che nessuno dovrebbe conoscere.Oppure si tratta di una cospirazione elaborata per distruggere ciò che resta della sanità mentale di Viktor? Chi conosce il romanzo originale di Fitzek sa già dove porta questa storia. Per tutti gli altri, il consiglio è netto: state alla larga da qualsiasi spoiler.. Vediamo Josy prima della scomparsa, una tredicenne alle prese con quella fase delicata della crescita in cui i genitori faticano a riconoscere che la loro bambina sta diventando un'adolescente.. Ed è proprio qui che inizia a insinuarsi quella sensazione sottile di disagio: qualcosa non quadra in questa famiglia, e il problema è iniziato molto prima della scomparsa. Therapy eccelle nel costruire tensione attraverso dettagli apparentemente innocui.. La serie ti costringe a mettere in dubbio ogni cosa che vedi sullo schermo, ogni personaggio che incontri. Chi sta mentendo? Chi è vittima? Chi è carnefice?

Dal punto di vista tecnico, la serie è un piccolo gioiello. La fotografia cattura perfettamente l'atmosfera claustrofobica dell'isola di Parkum e il senso di smarrimento di Viktor. Le tonalità sono spesso fredde, quasi cliniche, ma con improvvise esplosioni di colore nei flashback che mostrano la vita prima della tragedia. La colonna sonora accompagna con discrezione la tensione crescente, senza mai risultare invadente. Stephan Kampwirth porta sulle spalle l'intera serie con una performance stratificata e intensa. Il suo Viktor inizia come una figura patetica, un uomo rotto dal dolore, ma man mano che gli episodi procedono emerge una complessità psicologica affascinante. Helena Zengel, già notata in Notizie dal mondo con Tom Hanks, conferma il suo talento nel ruolo di Josy, restituendo con naturalezza le contraddizioni di un'adolescente in cerca di identità.



