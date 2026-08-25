Questa serie biblica che divide critica e pubblico è la risposta di Prime Video a Il trono di spade

Pubblicazione: 25 agosto alle 14:00

Il panorama delle produzioni a tema religioso sta vivendo una stagione particolarmente fertile, e il merito va in gran parte al successo di The Chosen. La serie creata da Dallas Jenkins, che racconta la vita di Gesù Cristo attraverso gli occhi dei suoi discepoli, ha dimostrato che esiste un pubblico vasto e affamato di narrazioni di fede portate sullo schermo con rispetto e ambizione produttiva. Il successo è stato tale da portare a un accordo con Amazon MGM Studios per sviluppare spin-off ed espansioni del franchise. Netflix non è rimasta a guardare, producendo diverse miniserie incentrate su figure storiche bibliche, tra cui una narrazione della vita di Mosè che ha conquistato le classifiche della piattaforma. In questo contesto fertile, Prime Video ha deciso di entrare nel genere con House of David - La casa di Davide, una saga epica che promette di raccontare la storia del leggendario Re Davide con un approdo stilistico che non ha paura di mostrare la brutalità dell'epoca.

La serie, creata da Jon Erwin, è stata paragonata nientemeno che a Game of Thrones per il suo approccio senza filtri alla narrazione biblica.. Gli otto episodi della prima stagione dipingono il declino di Saul, che cade in disgrazia agli occhi di Dio a causa della sua disobbedienza, mentre il suo stato mentale si deteriora progressivamente. Parallelamente,, il gigante che da millenni rappresenta nell'immaginario collettivo la sfida impossibile. Il cast vede Michael Iskander nei panni di Davide, Ali Suliman in quelli di Re Saul e Ayelet Zurer come Regina Ahinoam, affiancati da un ampio ensemble di attori che popolano questo affresco biblico.Le prime recensioni, però, hanno riservato un verdetto misto.. Un risultato tiepido che contrasta nettamente con l'entusiasmo del pubblico, che ha assegnato alla serie un punteggio del 90 percento, anche se il numero di valutazioni verificate resta relativamente basso.. Cosa pensano esattamente i critici di House of David? Le performance del cast raccolgono apprezzamenti pressoché unanimi, con particolare menzione per la capacità degli attori di dare profondità a personaggi che molti conoscono solo attraverso racconti tramandati per generazioni.

Dove la serie sembra vacillare, secondo alcuni recensori, è nel ritmo narrativo distribuito su otto episodi e nella gestione di una storia i cui elementi chiave sono già ampiamente noti al grande pubblico. Come si racconta qualcosa di nuovo quando tutti conoscono già l'epilogo? La sfida di House of David è proprio questa: prendere una delle narrazioni più celebri della storia umana e renderla fresca, coinvolgente, capace di sorprendere anche chi conosce a memoria ogni passaggio. Il paragone con Game of Thrones non è casuale né superficiale. La serie di Prime Video adotta un approccio più crudo e senza filtri rispetto ad altre produzioni religiose, non nascondendo la violenza e le sfumature moralmente ambigue di un'epoca in cui la sopravvivenza dipendeva dalla spada quanto dalla fede.



