Su Prime Video, è disponibile il capolavoro di Sacha Baron Cohen che nessuno ha più eguagliato

Pubblicazione: 25 agosto alle 14:30

Quando Sacha Baron Cohen annunciò a sorpresa un sequel di Borat nel 2020, destinato ad Amazon Prime in tempo per le elezioni americane, il mondo del cinema trattenne il fiato. L'attore britannico aveva compiuto l'impossibile: girare un intero film in piena pandemia COVID-19, tornando nei panni del suo personaggio più iconico attraverso riprese nascoste e travestimenti multipli. Un'operazione ad alto rischio, perché toccare Borat significa confrontarsi con un monumento della satira moderna, un film che nel 2006 ha ridefinito i confini della commedia e del cinema-verità. Ma fare un sequel di Borat è davvero rischioso. Non solo perché il personaggio è diventato troppo riconoscibile per funzionare efficacemente nelle candid camera, ma soprattutto perché l'originale rappresenta facilmente il punto più alto della carriera cinematografica di Baron Cohen. Un risultato che nemmeno i suoi altri lavori brillanti sono riusciti a eguagliare.





La domanda allora sorge spontanea: cosa rende Borat così superiore rispetto agli altri film dell'attore, Brüno in primis? La risposta sta in una combinazione di fattori che raramente si allineano alla perfezione.. Mentre Brüno si concentra principalmente sull'omofobia, svelando certamente aspetti agghiaccianti dell'intolleranza americana, Borat colpisce su tutti i fronti:. Il personaggio del giornalista kazako diventa uno specchio deforme che riflette ogni tipo di pregiudizio, trasformando ogni interazione in un potenziale campo minato sociale.. In Borat, l'attore si limita a portare all'estremo il personaggio stesso, permettendo ai suoi interlocutori di reagire spontaneamente.

Il risultato è un caleidoscopio umano che va dall'istruttore di guida di mezza età sorprendentemente progressista, che difende il diritto al consenso sessuale, fino al cowboy del rodeo che entusiasticamente approva l'idea di linciare gli omosessuali. Questa varietà di bersagli rende Borat un documento antropologico oltre che una commedia devastante. La gamma di intervistati in Borat è vastissima e perfettamente calibrata. Baron Cohen non seleziona solo i peggiori esemplari dell'umanità per costruire una tesi preconcetta. Include anche persone normali, ragionevoli, che dimostrano empatia e buonsenso. Questo equilibrio rende le interviste più scioccanti ancora più potenti, perché dimostrano che l'ignoranza non è una caratteristica universale ma una scelta. Brüno, dal canto suo, ha il merito di spingere l'asticella ancora più in alto in termini di audacia pura. Molti critici gli rimproverarono di essere andato "troppo oltre" rispetto a Borat, che invece danzava perfettamente sulla linea di ciò che è accettabile.

Anche Brüno presenta un arco narrativo più completo rispetto a Borat. Mentre quest'ultimo si limita a una sottile trama su un viaggio in California per sposare Pamela Anderson, Brüno attraversa una vera trasformazione. Oltre al conflitto con il suo produttore, il personaggio comincia a mettere in discussione la propria sessualità, temendo di non poter diventare famoso come uomo gay. Tenta di convertirsi all'eterosessualità prima di accettare finalmente chi è davvero. È un percorso emotivo più articolato, anche se meno memorabile. Ma Borat vince la partita quando si parla di momenti iconici. La densità di scene leggendarie è semplicemente superiore. Cantare l'inno nazionale kazako a un rodeo in Virginia, portare una prostituta a una cena elegante, distruggere sistematicamente un negozio di antiquariato, tentare di rapire Pamela Anderson: ogni sequenza è entrata nella storia del cinema comico.



