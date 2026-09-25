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Questo anime da oltre 150 episodi su Netflix ha allietato la quarantena di migliaia di persone

Scopri come questo è diventato l'anime salvavita durante il lockdown: un'esplosione di colori, azione e personaggi indimenticabili che ha conquistato migliaia di fan.

di Alba Rossi
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Ci sono opere che arrivano al momento giusto. Che ti trovano quando ne hai più bisogno, quando il mondo fuori si è fatto troppo piccolo e le quattro mura di casa sembrano stringersi ogni giorno di più. Per migliaia di persone durante il lockdown, quella serie è stata Jojo's Bizarre Adventure, l'adattamento anime su Netflix firmato David Productions del leggendario manga di Hirohiko Araki, in pubblicazione da oltre trent'anni. Non è un caso che questa esplosione di colori, azione sfrenata e personaggi impossibili sia diventata il salvagente perfetto in un periodo così buio. Quando l'attenzione si riduce a brandelli, quando l'ansia ti tiene sveglio fino a tardi e il caffè diventa l'unico compagno delle notti insonne, serve qualcosa di potente per staccare la spina. Jojo's Bizarre Adventure è esattamente questo: un pugno di adrenalina visiva che ti strappa dalla realtà e ti trascina in un universo dove tutto è esagerato, tutto è possibile, tutto è gloriosamente folle.

La serie racconta la saga multigenerazionale della famiglia Joestar, un'improbabile dinastia di combattenti super muscolosi dotati di poteri straordinari, impegnati in una lotta secolare contro il malvagio DIO Brando. Ma ridurla a questo sarebbe come descrivere l'oceano come "un po' d'acqua". Jojo's Bizarre Adventure è un caleidoscopio narrativo che attraversa oltre cento anni di storia, cambiando pelle a ogni stagione con nuovi protagonisti, ambientazioni completamente diverse e conflitti sempre inediti. Un episodio può essere un'avventura giramondo in stile Indiana Jones, quello successivo un thriller investigativo, il terzo una battaglia surreale tra un cane rabbioso e un volatile terrificante. Eppure tutto fila, tutto ha senso nel suo delirio organizzato. Il segreto sta nella capacità di Araki, autore del manga originale e sceneggiatore accreditato in ogni episodio dell'anime, di cambiare registro senza perdere mai il filo conduttore: amicizia, famiglia, sacrificio e un sacco, davvero un sacco di pugni.

Quello che colpisce immediatamente è la componente visiva. Jojo's Bizarre Adventure non è semplicemente bello da guardare: è un'esplosione estetica che ti investe come un treno. L'anime eredita lo stile già straordinario del manga e lo amplifica, creando un linguaggio visivo unico fatto di inquadrature impossibili, primi piani estremi e una tecnica di montaggio che sovrappone le immagini creando layer di informazioni simultanee. Sembra caotico, ma è calibrato con precisione millimetrica. Quando un personaggio è confuso, il suo volto appare in primo piano accanto o sopra l'oggetto della sua perplessità. Ogni frame è denso di dettagli, ogni scena dialoga con quella precedente e quella successiva in un flusso continuo che rende persino le spiegazioni tecniche elettrizzanti. È raro vedere un'opera che riesce a trasformare l'esposizione in pura intensità emotiva, ma Jojo ci riesce episodio dopo episodio.

Il dialogo è intelligente e volutamente sopra le righe, con battute memorabili che sono diventate meme globali. C'è ironia, autoireferenzialità, ma mai cinismo. Jojo's Bizarre Adventure crede profondamente nelle emozioni che racconta: nell'amicizia virile, nel coraggio di fronte all'impossibile, nel sacrificio per chi ami. Sono temi classici dello shōnen manga, il genere destinato ai giovani lettori maschi, ma trattati con tale convinzione ed energia da risultare universali. In un anno in cui il tempo sembrava essersi fermato e ogni giorno scivolava nel successivo senza confini netti, avere qualcosa a cui tornare ogni sera è stato vitale per molti. Non solo intrattenimento, ma ancora di salvezza in un mare di incertezza. Jojo's Bizarre Adventure ha offerto esattamente questo: venti minuti alla volta di pura, distillata evasione. Venti minuti in cui i problemi veri sparivano sostituiti da battaglie impossibili, poteri assurdi, personaggi indimenticabili.

È questo che rende un'opera davvero significativa in tempi difficili. Non deve per forza parlare direttamente della crisi, non deve offrire risposte o consolazioni filosofiche. A volte basta che sia abbastanza vibrante, abbastanza viva, abbastanza colorata da ricordarti che esistono ancora la gioia, la sorpresa, il divertimento puro. Che il mondo, per quanto ristretto possa sembrare in questo momento, contiene ancora meraviglie infinite. Per chi l'ha scoperta durante il lockdown, Jojo's Bizarre Adventure rimarrà per sempre legata a quel periodo. Ma a differenza della maggior parte dei ricordi di quei mesi, questo sarà luminoso. Un faro di energia creativa in mezzo al grigiore, una prova che anche nei momenti più bui qualcosa può ancora farti venire voglia di alzarti dal divano e gridare il nome del tuo Stand preferito.

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