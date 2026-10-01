Questo dramma di guerra italiano su RaiPlay ambientato nel 1944 ha incantato Venezia nel 2024

Pubblicazione: 01 ottobre alle 18:00

C'è un cinema italiano che resiste, che racconta storie universali attraverso lo sguardo intimo su luoghi dimenticati e vite sospese tra la grande Storia e le piccole quotidianità. Vermiglio (disponibile su RaiPlay) è uno di questi film: un dramma diretto da Maura Delpero che ha saputo conquistare la Mostra del Cinema di Venezia. Ambientato nel 1944, in un villaggio di montagna dove la guerra è un'ombra costante ma non invadente, il film racconta la vita di una famiglia numerosa il cui equilibrio viene sconvolto dall'arrivo di Pietro, un soldato in fuga. È un racconto corale che intreccia destini individuali e collettivi, dove l'amore tra Pietro e Lucia, la figlia maggiore del maestro del villaggio, diventa il catalizzatore di eventi inaspettati e trasformazioni profonde.





. La macchina da presa si muove con rispetto tra i personaggi, catturando la bellezza aspra delle montagne e l'intimità soffocante degli spazi domestici. È un cinema che si prende il tempo di osservare, di ascoltare il respiro delle stagioni e delle persone. Tommaso Ragno interpreta Cesare, il maestro del villaggio, figura paterna autoritaria e al contempo fragile, custode di una famiglia che cerca di proteggere dalle scosse della guerra. Accanto a lui, Giuseppe De Domenico veste i panni di Pietro, il soldato fuggiasco il cui arrivo innesca la spirale di eventi che cambieranno per sempre le vite dei protagonisti.. La fotografia, firmata da Mikhail Krichman con il contributo di Roberto Gallina, restituisce la bellezza severa del paesaggio montano e la durezza della vita in tempo di guerra, senza mai cadere nella retorica della cartolina o del dramma lacrimevole.. Le scenografie di Vito Giuseppe Zito e i costumi di Andrea Cavaletto ricostruiscono con attenzione filologica l'epoca, senza compiacimenti estetizzanti. È tutto al servizio della storia, della verità dei personaggi.

Vermiglio ha una durata di 119 minuti ed è stato distribuito in Italia da Lucky Red a partire dal 19 settembre 2024. Il film è classificato come adatto a ragazzi dai 13 anni in su, data la presenza di tematiche mature legate alla guerra e alle relazioni familiari complesse. La scelta di ambientare la storia in un contesto montano non è casuale: Vermiglio è un luogo reale in Trentino, e la montagna diventa qui metafora di isolamento e resistenza, di comunità chiuse che devono fare i conti con l'irruzione della Storia. La guerra resta sullo sfondo, ma la sua presenza si fa sentire attraverso le assenze, le preoccupazioni, l'arrivo improvviso di chi fugge dal fronte.



