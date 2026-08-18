C'è un film da non perdere, gratis su RaiPlay, con una Keira Knightley magnetica

Pubblicazione: 18 agosto alle 12:30

Tra i cataloghi digitali più ricchi del panorama streaming nazionale, RaiPlay continua a distinguersi per una proposta cinematografica capace di coniugare grande intrattenimento, cinema d'autore e preziosi recuperi storici.

L'offerta sulla piattaforma gratuita della TV di Stato spazia con disinvoltura dai classici senza tempo alle produzioni indipendenti, fino ai grandi thriller di denuncia civile.dove la qualità dei contenuti si intreccia con l'accessibilità, offrendo agli appassionati di cinema un punto di riferimento imprescindibile per la visione on demand.

In questo quadro di costante arricchimento, spicca una delle aggiunte più intense del cinema d'inchiesta contemporaneo: Official Secrets - Segreto di Stato. Diretto da Gavin Hood, il film ripercorre una delle pagine più controverse della diplomazia internazionale recente, catapultando lo spettatore nel clima teso del 2003, alle soglie del conflitto in Iraq.

Una scena di Official Secrets (BiM Distribuzione)

La vicenda ruota attorno alla figura reale di Katharine Gun, interpretata da un'intensa Keira Knightley. Traduttrice presso il GCHQ — l'agenzia d'intelligence britannica —, la donna viene a conoscenza di un'operazione d'intercettazione clandestina orchestrata congiuntamente dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. L'obiettivo: ricattare i rappresentanti dei paesi neutrali all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per forzare l'approvazione della risoluzione a favore dell'intervento militare.

Di fronte a una manovra che, la protagonista sceglie di fare trapelare il documento riservato alla stampa, avviando una reazione a catena che cambierà per sempre la sua vita.

Official Secrets non si limita a raccontare il meccanismo del whistleblowing, ma ne scandaglia a fondo il prezzo umano e giudiziario. La narrazione mette a nudo l'inconciliabile scontro tra la lealtà verso le istituzioni e la fedeltà alla propria coscienza etica. A sostenere la struttura drammatica dell'opera contribuisce un cast britannico di primissimo ordine: da Ralph Fiennes, nei panni dell'avvocato difensore, fino a Matt Smith, Matthew Goode e Rhys Ifans, che danno corpo al team di giornalisti dell'Observer impegnati a verificare la veridicità della soffiata.

Con un ritmo serrato che richiama la grande tradizione del thriller politico anni Settanta, la pellicola analizza le zone d'ombra del potere politico e il ruolo cruciale di un'informazione libera e indipendente.