Perché tutti parlano della vendetta più spietata della tv: la serie su RaiPlay con Sam Claflin

Pubblicazione: 04 ottobre alle 19:00

C'è una vendetta così perfetta, così matematicamente orchestrata, che continua a far parlare di sé dopo quasi due secoli. È quella architettata da Edmond Dantès, meglio conosciuto come il conte di Montecristo. Su RaiPlay è disponibile una nuova versione di Il conte di Montecristo, diretta dal pluripremiato regista Bille August e interpretata da un cast internazionale che include Sam Claflin nel ruolo del protagonista e il premio Oscar Jeremy Irons. Marsiglia, inizio Ottocento. Edmond Dantès è l'incarnazione della felicità: giovane marinaio appena nominato capitano del Pharaon, sta per sposare Mercedes, la donna che ama. Ma l'invidia è un veleno che agisce nell'ombra. Due uomini, consumati dalla gelosia e dall'ambizione, tramano alle sue spalle e lo accusano falsamente di essere un bonapartista. Il sostituto procuratore Gérard de Villefort, giovane e ambizioso, sacrifica la verità sull'altare della propria carriera e ordina la reclusione di Edmond nelle segrete del Castello d'If, la prigione più temuta del Mediterraneo.





Dieci anni passano come secoli in quelle celle umide e buie.. Faria diventa mentore e confidente, rivelando a Edmond l'esistenza di un tesoro nascosto sull'isola di Montecristo. Ma la libertà ha un prezzo altissimo: altri cinque anni di scavi estenuanti, fino alla morte dell'Abate che costringe Edmond a fuggire da solo, in una delle evasioni più rocambolesche della letteratura.. Ha trovato il tesoro e si è trasformato nel Conte di Montecristo: ricco, affascinante, misterioso, e animato da un'unica ossessione. Vendicarsi di chi gli ha rubato la vita, l'amore e la libertà.. Claflin porta sullo schermo la trasformazione di Edmond: dall'ingenuità luminosa del giovane marinaio alla freddezza calcolata del conte. Accanto a lui, Jeremy Irons veste i panni dell'Abate Faria, il prigioniero erudito che diventa figura paterna per Edmond. Arrestato nel 1811 per motivi politici, Faria rappresenta la saggezza e la cultura che permettono a Edmond di trasformarsi, durante gli anni di prigionia, da vittima a stratega.. Vent'anni dopo, quando le loro vite si incroceranno di nuovo, l'amore tra i due dovrà confrontarsi con il tradimento, il tempo e la vendetta.

Gli attori italiani arricchiscono il cast con ruoli significativi. Michele Riondino è Jacopo, contrabbandiere italiano leale e affidabile che aiuta Edmond a lasciare Marsiglia e a raggiungere l'isola di Montecristo, diventando poi il suo braccio destro. Lino Guanciale interpreta Vampa, eccentrico brigante romano che dopo aver tentato di derubare Edmond finisce per diventargli debitore, aiutandolo a distruggere i Danglars. Gabriella Pession è Hermine Danglars, moglie del banchiere, ambiziosa e avida quanto il marito, con un segreto nel passato: un figlio avuto con Villefort che lei crede morto ma che in realtà è vivo e pronto al riscatto. La produzione internazionale ha permesso di ricostruire con cura i diversi ambienti della storia: dalla Marsiglia portuale dell'inizio del secolo alla claustrofobica prigione del Castello d'If, dall'isola selvaggia di Montecristo ai salotti dorati della Parigi aristocratica. Ogni ambientazione riflette una fase della trasformazione del protagonista.





. Ma Dumas era abbastanza saggio da mostrare anche l'altra faccia della medaglia: nel perseguire la vendetta, Edmond rischia di perdere la propria umanità e di danneggiare innocenti. La redenzione, se arriverà, avrà un sapore agrodolce., capace di restituire tutta la complessità psicologica e morale di uno dei personaggi più iconici della letteratura mondiale.