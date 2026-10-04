Questo film italiano con Pierfrancesco Favino ha svelato il lato oscuro di Roma prima della serie Netflix

Pubblicazione: 04 ottobre alle 17:00

Prima che Netflix portasse Suburra nelle case di milioni di abbonati in tutto il mondo, c'era un film. Un'opera cinematografica diretta da Stefano Sollima nel 2015, disponibile su Rai Play, che ha ridefinito i confini del crime italiano, trasformando Roma in una metropoli nera dove potere, crimine e Vaticano si intrecciano in una danza macabra. Suburra non è solo il prequel narrativo della serie tv che tutti conosciamo: è il manifesto di una nuova stagione del cinema italiano, capace di guardare negli occhi la violenza e la corruzione senza distogliere lo sguardo. Il film dura 130 minuti e in questo tempo compresso Sollima costruisce un affresco spietato della Capitale, dove nessuno è davvero innocente. La storia prende il via nel novembre del 2011, quando il Papa confida al suo segretario l'intenzione di abbandonare l'incarico. Un dettaglio che potrebbe sembrare marginale, ma che invece diventa la chiave di volta di un intrigo che coinvolge politici corrotti, boss della malavita e prelati senza scrupoli.





La stessa notte in cui il Pontefice rivela i suoi dubbi, Aureliano Adami, soprannominato Numero 8 e interpretato da un Alessandro Borghi ancora poco conosciuto all'epoca, dà fuoco a uno stabilimento di Ostia.. Questo gesto apparentemente isolato innesca una reazione a catena che coinvolgerà tutti i protagonisti della storia. Al centro di questa ragnatela c'è il Samurai, interpretato da un Claudio Amendola in stato di grazia. Ultimo superstite della Banda della Magliana, il Samurai è l'anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo crimine romano.. Il Samurai ha progetti più ambiziosi: vuole trasformare il litorale di Ostia in una nuova Las Vegas italiana, e per farlo ha bisogno dell'appoggio della politica.Ecco che entra in scena Filippo Malgradi, l'onorevole interpretato da Pierfrancesco Favino.. Quando quest'ultima muore di overdose, il parlamentare si trova invischiato in uno scandalo che potrebbe distruggerlo. Sabrina, interpretata da Giulia Elettra Gorietti, chiede aiuto a Spadino, il fratello minore del capo del clan zingaro Anacleti, per occultare il cadavere.. Il ragazzo vede nell'emergenza di Malgradi un'opportunità per arricchirsi e inizia a ricattare il politico. Ma ha sottovalutato il mondo in cui sta giocando. Quando Malgradi chiede aiuto a un collega per liberarsi del ricatto, Spadino viene attirato fuori da un locale della periferia romana e ucciso da Numero 8.

Un omicidio che scatenerà la furia di Manfredi Anacleti, interpretato da Adamo Dionisi, che nella vita reale aveva avuto trascorsi con la criminalità romana prima di diventare attore. Suburra nasce dall'omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, gli stessi autori di Romanzo Criminale, e porta sullo schermo un pezzo di storia italiana recente fatto di scandali, connivenze e violenza. Sollima dirige con mano ferma, costruendo una Roma cupa e claustrofobica, dove anche i luoghi turistici diventano scenari di corruzione. La fotografia è sporca, i colori desaturati, la violenza esplicita ma mai gratuita. Ai David di Donatello del 2016, il film ricevette sei candidature, confermando che il cinema di genere italiano poteva competere con i migliori prodotti internazionali. Ma il vero successo arrivò dopo, quando Netflix decise di produrre la prima serie italiana partendo proprio da questo universo narrativo. La serie tv, debuttata nel 2017, ha ampliato il mondo di Suburra, esplorando le origini dei personaggi e costruendo una mitologia ancora più complessa.



