Stefano Fresi è un commissario greco che ama i vocabolari, in questa serie da non perdere su RaiPlay

Pubblicazione: 04 ottobre alle 20:00

Nel panorama delle serie investigative italiane, dopo anni di dominio incontrastato del commissario Montalbano, c'è un altro detective su RaiPlay. Si chiama Kostas ed è un commissario greco interpretato da Stefano Fresi, attore romano capace di trasformarsi completamente per dare vita a questo personaggio complesso, ironico e profondamente umano. La serie, composta da quattro appuntamenti in prima serata, debutta il 12 settembre 2024 e porta gli spettatori nella capitale greca, in un'Atene inedita, sospesa tra Oriente e Occidente, ricca di mistero e fascino d'altri tempi. La storia si svolge nel 2009, anno cruciale per la Grecia, quando il paese si trovava sull'orlo della crisi economica che avrebbe sconvolto l'intera Europa. Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene e si trova ad affrontare una serie di delitti che coinvolgono immigrati clandestini ed ex spie, imprenditori ambigui e cronisti troppo curiosi. Casi intricati che richiedono non solo intuito investigativo, ma anche una profonda comprensione della natura umana.





. Non si perde mai d'animo nelle indagini e di certo non lo fermano i ritardi burocratici né gli ordini imposti dall'alto. Questa sua ostinazione lo porta spesso a scontrarsi con il suo superiore Ghikas, interpretato da Luigi Di Fiore, capo della sede centrale di polizia della Regione dell'Attica. Ghikas è un funzionario prudente, prossimo alla pensione, che vorrebbe chiudere i casi nel minor tempo possibile e senza troppi scossoni politici. Nonostante aprezzi le capacità di Kostas e desideri lasciare a lui la scrivania, i metodi poco ortodossi del commissario lo preoccupano costantemente.. Il loro rapporto è fatto di schermaglie continue, tipiche di una coppia di lunga data molto affiatata.. Nel suo vissuto incombe un'ombra pesante: la figura dispotica del padre Stefanos, poliziotto all'epoca della dittatura dei colonnelli. Stefanos fu spettatore passivo degli interrogatori e delle violenze inflitte agli oppositori del regime, un ricordo che pesa come un macigno sulla coscienza del figlio. L'unico ricordo tangibile di quel padre mai davvero accettato è la vecchia Fiat 131 Mirafiori con cui Kostas affronta quotidianamente il traffico caotico di Atene.. Lambros è un ex militante comunista che durante la dittatura dei colonnelli finì in carcere dove subì indicibili torture, ma dove strinse amicizia con Stefanos Charitos. Questo vecchio rivoluzionario si offre di aiutare il commissario nelle sue indagini e il suo contributo si rivela preziosissimo, dimostrando come la storia personale e quella collettiva siano sempre intrecciate in modo indissolubile.

Sullo sfondo di tutte le vicende si stende la sterminata e bianca Atene, con addosso tutto il peso della sua storia millenaria. È una città vittima di un'urbanizzazione senza controllo, soffocata dal traffico e dalla burocrazia, eppure ancora splendente di bellezze. In molti modi, questa Atene è specchio di tante città italiane, con le loro contraddizioni tra un glorioso passato e un presente difficile da gestire. È proprio questa similitudine che rende la serie particolarmente vicina al pubblico italiano, che può riconoscere nelle strade greche problemi e atmosfere familiari. Il paragone con Il commissario Montalbano non è casuale. Come il detective siciliano, anche Kostas è definito un investigatore che sa dosare perfettamente tenacia, serietà e umorismo. Entrambi hanno una passione smodata per il cibo, entrambi vivono in luoghi affascinanti ma complessi, entrambi devono fare i conti con una burocrazia asfissiante e ordini dall'alto che complicano il loro lavoro.

Ma mentre Montalbano rappresenta una Sicilia quasi atemporale, Kostas è calato in un momento storico preciso, quello della Grecia che sta per precipitare nella crisi economica.per renderlo credibile. Un uomo capace di passare dall'ironia tagliente alla riflessione profonda, dalla tenerezza familiare alla durezza professionale.. Non si tratta di una storia italiana ambientata in Grecia, ma di un vero e proprio racconto greco adattato per il pubblico italiano. Le location, i costumi, persino il modo di parlare dei personaggi riflettono l'autenticità del mondo creato da Petros Markaris nei suoi romanzi. Gli spettatori non assistono a una versione stereotipata della Grecia, ma a un ritratto complesso e sfaccettato di un paese in un momento di trasformazione.La passione di Kostas per i vocabolari merita una riflessione particolare.. È un richiamo al valore della lingua, alla precisione delle parole, all'idea che per capire davvero qualcosa bisogna partire dal significato profondo dei termini che usiamo. Un messaggio che risuona forte in tempi di comunicazione veloce e spesso superficiale.