"Ghost" all'italiana con Lino Guanciale: la serie gratis su RaiPlay che vi conquisterà

Pubblicazione: 28 agosto alle 10:33

Diciamoci la verità: spesso tendiamo a sottovalutare RaiPlay, magari dimenticandoci che è un servizio del tutto gratuito. Eppure la piattaforma streaming della Rai nasconde un catalogo ricchissimo di film e fiction che non hanno nulla da invidiare ai colossi a pagamento come Netflix o Prime Video.

Morire sul più bello: l'inizio di un incubo (e di un'indagine)

Tra le tante perle da recuperare al divano c'è sicuramente, una serie che riesce a mescolare il poliziesco cupo con un pizzico di magia soprannaturale, ricordando molto da vicino l'atmosfera dell'intramontabile Ghost.

Al centro della storia c’è Leonardo Cagliostro, interpretato da un bravissimo Lino Guanciale. Cagliostro è il classico poliziotto d'assalto: intuitivo, ostinato, poco incline a seguire le regole istituzionali. La sua vita cambia per sempre — o meglio, finisce — durante un blitz in solitario per incastrare uno spacciatore, dove viene brutalmente ucciso.

Una scena de La porta rossa (Rai Fiction)

Ma invece di oltrepassare la famosa "porta rossa" verso l'aldilà, il fantasma di Cagliostro decide di restare bloccato sulla Terra. Il motivo? Ha avuto una visione agghiacciante: chi lo ha ucciso è qualcuno di cui si fidava all'interno della sua stessa questura, e ora quella stessa persona sta puntando sua moglie Anna.

Chiaramente, da fantasma è impossibile interrogare sospettati o impugnare una pistola. Ed è qui che la trama prende una piega davvero avvincente: Cagliostro scopre che l'unica persona in grado di vederlo e sentirlo è, una liceale di 17 anni che fino a quel momento non aveva idea di essere una medium.

Tra l'ispettore burbero rimasto bloccato a metà strada e la ragazza spaventata da questo dono improvviso nasce un'alleanza strana, ma fortissima. È proprio grazie a lei che Cagliostro tenterà di ricomporre i pezzi del puzzle, proteggere chi ama e scoprire di chi si può davvero fidare.

Sullo sfondo di una Trieste affascinante e misteriosa, La porta rossa ricama tre stagioni piene di colpi di scena, segreti inaspettati e tanta suspense. Scritta anche da un maestro del noir come Carlo Lucarelli, è la serie perfetta se cercate qualcosa di avvincente, emozionante e incredibilmente umano. E il bello è che vi basta aprire l'app su RaiPlay e far partire il primo episodio.