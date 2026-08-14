Due capolavori del grande cinema da riscoprire gratis in streaming su RaiPlay

Pubblicazione: 14 agosto alle 16:59

In un momento storico in cui tra abbonamenti streaming che aumentano, pubblicità ovunque e cataloghi fin troppo pieni si rischia di passare la serata solo a far scorrere la pagina principale, c'è una bella notizia: su RaiPlay c'è tanta roba buona, e non costa un euro. Spesso ci si dimentica della piattaforma della Rai, ma basta spulciare un po' il catalogo per scovare delle vere e proprie perle.

La La Land: il musical perfetto che non stanca mai

Se per stasera non sapete cosa guardare, ecco due consigli al volo da non perdere.

Sembra ieri, eppure sono già passati dieci anni da quando la storia di Mia e Sebastian ci ha fatto sognare (e spezzato un po' il cuore). Il capolavoro di Damien Chazelle è un film magico: Emma Stone e Ryan Gosling hanno una chimica pazzesca nei panni di un'aspirante attrice e di un pianista jazz che provano a farcela a Los Angeles.

È una lettera d'amore al cinema di una volta, ma soprattutto una storia realista su quanto sia difficile far convivere le proprie ambizioni e i propri sentimenti. Se non l'avete mai visto o volete semplicemente rigodervi la straordinaria interpretazione di Emma Stone e Ryan Gosling, è la serata giusta.

Amiamoci Finché Siamo Vivi: la commedia francese che fa bene al cuore

Se cercate qualcosa di più intimo e con quel tocco di amara leggerezza tipico del cinema francese, questa è una chicca assolutamente consigliata. La storia segue Antoine, un ex musicista famoso che, dopo un ictus che gli ha rovinato la carriera, decide di farla finita e sale su un treno per Ginevra. Solo che sul suo cammino incrocia Victoire, una donna vulcanica ed eccentrica in permesso dal carcere.

Da questo incontro improbabile nasce un viaggio strampalato e toccante che farà riscoprire al protagonista la voglia di vivere. Una commedia delicata che parla di seconde possibilità senza mai cadere nel banale.