Questo film su Netflix con Bruce Willis ha ancora il miglior colpo di scena della storia dell'horror

Pubblicazione: 05 settembre alle 19:00

Nel panorama cinematografico esistono twist che vengono ricordati per le ragioni sbagliate: rivelazioni forzate, finali in contraddizione con tutto ciò che li precede, colpi di scena che tradiscono lo spettatore invece di premiarlo. Poi c'è Il Sesto Senso, il thriller psicologico del 1999 scritto e diretto da M. Night Shyamalan e disponibile su Prime Video che ha ridefinito cosa significhi costruire una rivelazione perfetta. Bruce Willis interpreta Malcolm Crowe, uno psicologo infantile che segue Cole, un bambino interpretato da Haley Joel Osment. Il piccolo paziente pronuncia quella che è diventata una delle battute più iconiche della storia del cinema: "Vedo la gente morta". E subito dopo aggiunge, con una calma agghiacciante, che la vede continuamente, ovunque. Malcolm è scettico, almeno finché non ascolta una registrazione che lo costringe a riconsiderare ogni certezza. Suggerisce allora a Cole di provare ad aiutare quei fantasmi invece di temerli.





Nonostante gli indizi disseminati con precisione chirurgica lungo tutto il film, la rivelazione finale colpisce come un pugno allo stomaco: Malcolm stesso è un fantasma.. Il pubblico del 1999 è rimasto letteralmente senza fiato. Era un'epoca diversa: niente social media, niente spoiler che viaggiano alla velocità della luce. Quello shock poteva sopravvivere settimane, mesi, alimentando il passaparola che ha trasformato il film in un fenomeno culturale.. Non è un trucco, non è un imbroglio: è una costruzione meticolosa che rispetta lo spettatore mentre lo inganna.La scena iniziale è traumatica.. Perché dovremmo pensare altrimenti? Il protagonista continua ad apparire, a muoversi, a parlare. La narrazione ci spinge a concentrarci sulla relazione tra lui e Cole, sul mistero di questo bambino tormentato dalle visioni.. Quando Malcolm torna a casa nella scena finale e comprende la verità, la sua reazione non è teatrale. Non c'è melodramma, solo un'accettazione silenziosa e straziante. Vediamo di nuovo la scena dello sparo, ma questa volta con occhi nuovi. E tutto, assolutamente tutto, acquista un senso diverso. È un momento guadagnato, meritato da una sceneggiatura che ha giocato pulito dall'inizio alla fine.

Molti twist cinematografici crollano sotto il peso della logica quando si rivede il film. Il Sesto Senso fa esattamente il contrario: migliora. La seconda visione non è una delusione, è una rivelazione continua. Ogni scena si carica di un significato nuovo, più profondo. Quella che sembrava distanza emotiva da parte degli altri personaggi diventa invisibilità. La moglie di Malcolm, Anna, interpretata da Olivia Williams, sembra ignorarlo con un rancore inspiegabile. Durante la prima visione pensiamo che stia dando al marito il trattamento del silenzio dopo qualche litigio. Alla seconda visione capiamo: lei non può vederlo, non può sentirlo. Non sta ignorando Malcolm. Sta soffrendo la sua assenza. Shyamalan ha costruito il film con una disciplina ferrea: nessuno oltre Cole conversa davvero con Malcolm. Nessuno lo guarda negli occhi. Quando sembra che qualcuno risponda alle sue parole, in realtà sta rispondendo a qualcos'altro o semplicemente parlando da solo.