Florence Pugh e The Rock in questo commovente film su Netflix sulla vera storia di una campionessa WWE

Pubblicazione: 05 settembre alle 20:00

Dwayne "The Rock" Johnson è ovunque, questo è un dato di fatto. Ma quando decide di mettere il suo nome e il suo peso produttivo dietro un film in cui non è nemmeno protagonista, vale la pena fermarsi e chiedersi perché. Fighting with My Family - Una famiglia al tappeto su Netflix non è l'ennesimo blockbuster muscolare con esplosioni e inseguimenti. È qualcosa di diverso, di più intimo. È la storia vera di Saraya Knight, meglio conosciuta come Paige, la più giovane campionessa della WWE nella categoria Divas, e di come una ragazza di Norwich, da una famiglia di lottatori di terza categoria, sia riuscita a conquistare il ring più importante del mondo. Il film nasce dal documentario del 2012 The Wrestlers: Fighting with My Family, che raccontava proprio la carriera di Paige. Johnson, che conosce bene cosa significhi venire da una famiglia di wrestler e lottare per emergere, ha visto in quella storia qualcosa di universale.

Ha unito le forze con Stephen Merchant, l'attore e regista britannico che ha co-creato cult come The Office e Extras, per trasformare quel documentario in un docudrama che fosse allo stesso tempo autentico e cinematografico.. Florence Pugh interpreta Saraya, una giovane donna inglese che cresce in una famiglia dove il wrestling non è uno spettacolo da guardare in TV, ma un modo di vivere. Il padre Ricky, interpretato da Nick Frost, e la madre Julia, cui dà volto Lena Headey, sono ex wrestler che gestiscono una piccola palestra a Norwich, insegnando le basi del combattimento ai ragazzi del quartiere.. Entrambi sognano la WWE da quando erano bambini, quel palcoscenico americano che sembra a milioni di chilometri di distanza dalla loro vita fatta di ring improvvisati e spettatori che si contano sulle dita di una mano.Quando arriva l'opportunità di fare un provino per l'NXT, il programma di sviluppo della WWE, sia Saraya che Zak sono al settimo cielo. Ma la realtà è spietata: solo lei viene selezionata. Zak precipita in un vortice di autocommiserazione e risentimento, si isola dagli studenti, dalla famiglia, dalla sorella., circondata da ragazze che sembrano uscite da un catalogo di moda, mentre lei si porta dietro il suo accento grezzo e i suoi modi spicci da working-class inglese. Merchant, che ha scritto e diretto il film, sa benissimo come maneggiare questo tipo di narrazione. Fighting with My Family è, sulla carta, un classico sports movie formulaico: c'è il montaggio dell'allenamento, ci sono gli ostacoli da superare, c'è il finale prevedibile.

Ma è l'esecuzione a fare la differenza, proprio come in un match WWE ben orchestrato. Il film si prende il tempo di sviluppare ogni membro della famiglia Knight, dando spessore anche ai personaggi secondari. Non c'è mai quella sensazione di condiscendenza verso la classe operaia inglese, nessuno sguardo paternalistico. C'è invece rispetto, affetto, ironia che nasce dall'interno, non dall'esterno. La sceneggiatura di Merchant è particolarmente abile nel gestire le tensioni tra Paige e le altre ragazze dell'NXT. Non sono cattive per partito preso, non sono stereotipi bidimensionali. Sono giovani donne con i loro sogni, le loro paure, le loro insicurezze. E quando arriva il momento della riconciliazione e della comprensione reciproca, il film se l'è guadagnata sul campo, non te la butta addosso come un colpo di scena gratuito. È una ricompensa narrativa meritata, che funziona proprio perché tutto ciò che è venuto prima era autentico.





Ma Fighting with My Family è molto più di un film sul wrestling.. Zak non è semplicemente geloso di Saraya: il suo dolore viene da un senso di fallimento, dalla sensazione di essere rimasto bloccato mentre lei vola via. E il film non glissa su questo, gli dà spazio, lo tratta con serietà. Allo stesso tempo, il film esplora il concetto di famiglia allargata: quella che ti costruisci, quella che trovi lungo la strada.. Sono tutti tasselli di un mosaico più grande, quello che The Rock stesso incarna: puoi ispirare gli altri, puoi dare lezioni di vita, senza risultare sdolcinato o finto.

E Merchant lo fa con uno stile registico che ricorda il documentario da cui tutto è partito, mantenendo un look personale e autentico senza rinunciare alla pulizia visiva di un prodotto cinematografico di qualità. Florence Pugh, che interpreta un personaggio tremendo in questa serie Netflix, conferma qui tutto il suo talento. Interpreta Paige con una miscela perfetta di vulnerabilità e grinta, facendo credere completamente alla trasformazione del personaggio. La vediamo imparare ad abbracciare le sue origini operaie, il suo modo di parlare crudo, il suo atteggiamento fuori dagli schemi, e farne la sua arma vincente dentro e fuori dal ring. È un'evoluzione credibile, mai forzata. E The Rock? Appare in poche scene, due delle quali sono già nei trailer, ma sa esattamente cosa sta facendo. Interpreta se stesso, gioca con la sua persona pubblica, ma senza mai rubare la scena. È lì per servire la storia, non per dominarla. Ed è una scelta intelligente, che dice molto sulla sua comprensione del progetto e del suo ruolo in esso.



