Questo noir con Robert Pattinson su Netflix sembra un thriller di Fincher più che un film di supereroi

Pubblicazione: 15 settembre alle 16:19

Batman è ovunque. Nel 2022 il protettore di Gotham domina gli schermi con il ritorno di Michael Keaton, il debutto cinematografico di Batgirl e persino l'animato DC League Of Super-Pets con Ace, il cane di Batman. Un'icona pop-culturale talmente pervasiva da rendere quasi impossibile la sfida che Matt Reeves si è trovato ad affrontare: come rendere nuova una figura mitica che conosciamo a memoria. La risposta del regista non passa dalla rivoluzione, ma dall'evoluzione. The Batman condivide con la trilogia di Christopher Nolan il tono serioso e neo-noir, con qualche set-piece che richiama inevitabilmente The Dark Knight, ma la differenza sostanziale è una: questo non è un origin story. Niente ricreazione dell'omicidio dei genitori di Bruce Wayne, nessun racconto delle origini. Come Spider-Man: Homecoming, ci troviamo in una fase "post-origini", con un supereroe ancora giovane che combatte con ingenuità giovanile e interrogativi profondi sul significato della sua identità mascherata.





Robert Pattinson consegna un Bruce Wayne radicalmente diverso dai predecessori. Dove Christian Bale e Ben Affleck avevano abbracciato il lato macho del personaggio,. È il primo Batman cinematografico a mostrarsi completamente con l'eyeliner necessario al costume, un dettaglio che evoca Robert Smith dei Cure.. Come nuova direzione artistica, ha perfettamente senso per il più cupo tra i supereroi. Certo, l'assenza quasi totale di umorismo a volte flirta con l'autoparodia – la narrazione di Pattinson, pronunciata come il diario di Rorschach, ruota principalmente attorno a vendetta, paura e giustizia – ma l'atmosfera cupa trova giustificazione in un villain credibilmente oscuro.. Paul Dano ancora il film con una performance agghiacciante: un terrorista dell'era Trump, mosso dal senso di ingiustizia distorto tipico degli incel e da un amore ossessivo per enigmi diabolici. E per la latte art. Abbracciando pienamente la reputazione fumettistica di Batman come "più grande detective del mondo" – aspetto che i Batman cinematografici spesso dimenticano –. Alcuni indizi dell'Enigmista potrebbero essere stati strappati dalle pagine del killer dello Zodiaco. Occasionalmente l'intricatezza della trama farà sentire il peso delle quasi tre ore di durata, ma il film non è mai noioso, spinto narrativamente da una serie di macabri rompicapi attraverso il ventre corrotto di Gotham.

Ciò che cattura ulteriormente l'attenzione è quanto sia bellissimo quel ventre corrotto. Lavorando con il direttore della fotografia Greig Fraser, Reeves ha realizzato quella che è probabilmente la migliore trasposizione cinematografica di Gotham fino ad oggi. Il film cammina su un filo sottile tra realismo sporco e pulp enfatizzato – tantissimo neon, tantissima pioggia – senza mai esagerare. Il risultato è una maestria artigianale notevole, di un livello raramente visto nei blockbuster moderni. La colonna sonora brillante e minimalista di Michael Giacchino completa l'effetto, costruendo sul lavoro enormemente efficace di Hans Zimmer. Ancora una volta: evoluzione, non rivoluzione. L'arrivo di Matt Reeves nel Bat-verse è un'interpretazione neo-noir avvincente e magnificamente fotografata di un personaggio antico. Pur non essendo un rifacimento totalmente radicale dell'era Nolan-Snyder, stabilisce una Gotham City nella quale vorremmo ardentemente tornare.