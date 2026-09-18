Questo thriller su Netflix con Sandra Bullock ti insegna a vedere il mondo con occhi diversi

Pubblicazione: 18 settembre alle 20:00

Quando Netflix ha lanciato Bird Box nel dicembre 2018, nessuno si aspettava che sarebbe diventato un fenomeno culturale capace di generare meme, sfide social pericolose e dibattiti accesi sul significato profondo di un thriller post-apocalittico. Eppure, dietro il successo virale si nasconde un'opera più complessa di quanto le immagini delle bende sugli occhi possano suggerire: un film che oscilla tra horror soprannaturale e dramma psicologico, tra tensione intelligente e allegoria a tratti confusa. Tratto dal romanzo del 2014 di Josh Malerman, musicista della band The High Strung oltre che scrittore, Bird Box ha avuto un percorso produttivo travagliato. Universal ne aveva acquisito i diritti prima ancora della pubblicazione del libro, arrivando addirittura ad attaccare Andy Muschietti, poi regista di IT, alla regia. Il progetto è poi approdato a Netflix, dove ha trovato la sua forma definitiva grazie alla sceneggiatura di Eric Heisserer, lo stesso che ci aveva regalato l'elegante struttura circolare di Arrival, e alla direzione di Susanne Bier, regista danese nota per The Night Manager.





Entità soprannaturali stanno spingendo l'umanità al suicidio di massa.L'unico modo per sopravvivere è non guardarle mai, nemmeno per un istante. Quando l'onda di suicidi inspiegabili che ha devastato la Russia raggiunge gli Stati Uniti, Malorie si ritrova a cercare rifugio in una casa insieme a un gruppo eterogeneo di sopravvissuti, tra cui il ricco e cinico Douglas di John Malkovich e il dolce veterano Tom di Trevante Rhodes., mentre guida due bambini bendati lungo un fiume pericoloso verso una destinazione misteriosa. È un espediente che funziona, anche se non raggiunge la profondità filosofica di Arrival: serve soprattutto a creare due thriller di sopravvivenza differenti per il prezzo di uno, mantenendo alta la tensione attraverso il mistero di cosa sia successo nel frattempo.I confronti con altri film sono inevitabili. C'è l'ombra di The Happening di M. Night Shyamalan, con la sua minaccia invisibile che spinge al suicidio, ma Bird Box è decisamente più intelligente e strutturato.. Entrambi i film usano la privazione sensoriale come meccanismo narrativo, entrambi esplorano la genitorialità in un mondo ostile. Ma se A Quiet Place brilla per la meticolosità del world-building e l'attenzione maniacale ai dettagli, Bird Box risulta meno rigoroso nelle sue regole interne.. In parte è una scelta deliberata, perché le entità sono volutamente fantastiche e incomprensibili, ma questa ambiguità finisce per diminuire la tensione in alcuni momenti cruciali. Quando le regole della sopravvivenza non sono cristalline, è difficile sentire davvero il peso del pericolo.

Dove il film eccelle è nell'atmosfera. Susanne Bier, insieme al direttore della fotografia Salvatore Totino, costruisce la suspense attraverso la sottrazione piuttosto che l'aggiunta. La macchina da presa si concentra quasi esclusivamente su ciò che i protagonisti possono vedere, offrendo solo fugaci scorci di ciò che non possono guardare. È un approccio che privilegia l'implicazione sul terrore esplicito, anche se non mancano scene cruente che punteggiano la narrazione. La colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross, già maestri nell'arte della tensione sonora, aggiunge un layer di disagio costante durante i momenti più intensi. Sandra Bullock è il cuore pulsante di Bird Box. La sua Malorie attraversa un arco trasformativo che la porta da donna semi-disillusa, riluttante ad abbracciare pienamente la maternità, a vera e propria guerriera pronta a tutto pur di proteggere i suoi figli. È una performance stratificata che dimostra ancora una volta perché Bullock sia un'attrice premio Oscar.



