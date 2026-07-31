Rapunzel Live-Action: le prime foto dal set mostrano l'incredibile costume della protagonista

Pubblicazione: 31 luglio alle 12:00

Il fascino senza tempo della favola di Rapunzel si prepara a conquistare nuovamente il grande pubblico. Sono infatti ufficialmente iniziate in Spagna le riprese dell'attesissimo adattamento live-action di Rapunzel - L'intreccio della torre, il celebre classico d'animazione Disney che nel 2010 incantò gli spettatori di tutto il mondo.

Un fedele omaggio al classico animato

Ad accendere la curiosità dei fan sono arrivate le prime immagini ad alta risoluzione trapelate dal set, che mostrano lapronta a riportare sul grande schermo l'iconica principessa dalla chioma dorata.

Nelle immagini diffuse sul web, la Croft — già apprezzata per la sua interpretazione nella serie Titans — appare immortalata tra una ciak e l'altro con indosso il caratteristico abito viola e rosa, del tutto fedele nel design e nei dettagli al costume della versione animata. Un look curato nei minimi particolari che richiama da vicino lo stile visivo originario, mentre la produzione si prepara a mettere in campo i complessi effetti speciali necessari per ricreare la leggendaria e lunghissima capigliatura del personaggio.

🚨🚨 | FIRST HD LOOK AT TEAGAN CROFT AS RAPUNZEL ON SET OF THE LIVE-ACTION 'TANGLED'!! pic.twitter.com/HYhDkYolTt — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 29, 2026

La direzione del progetto è stata affidata al regista Michael Gracey, già firma dell'acclamato musical The Greatest Showman, la cui maestria nel mettere in scena grandi numeri spettacolari rappresenta un'ottima premessa per il taglio visivo dell'opera.

Ad arricchire il cast ci saranno(Agatha All Along), scelta per vestire i panni della carismatica e complessa antagonista Madre Gothel, enel ruolo dell'irresistibile Flynn Rider.

Il percorso produttivo del film testimonia l'attenzione riservata dalla Disney a questo importante titolo. Dopo una prima fase di pre-produzione, il cantiere si è riaperto a pieno ritmo nell'autunno del 2025, portando all'avvio effettivo delle riprese nell'estate del 2026.

Con un debutto nelle sale orientativamente previsto per il 2028, il film si candida a diventare uno dei titoli di punta dell'offerta cinematografica dei prossimi anni, pronto a far sognare una nuova generazione di spettatori e ad rievocare le atmosfere di una delle fiabe più amate degli ultimi decenni.