Reacher, è ufficiale: l'universo della serie si allarga con lo spin-off su Neagley!

L'universo di Reacher è pronto per allargarsi. Le indiscrezioni di qualche settimana fa sono state confermate: Prime Video ha infatti ufficialmente annunciato oggi di aver ordinato una serie spin-off incentrata sul personaggio di Neagley, il personaggio interpretato da Maria Sten.

Quando scopre che un caro amico del passato è stato ucciso in un incidente sospetto, Neagley si dedica totalmente alla ricerca di giustizia. Utilizzando tutto ciò che ha imparato da Jack Reacher e dalla sua esperienza come membro dei 110 Special Investigators, si mette su una strada pericolosa per svelare un male minaccioso.