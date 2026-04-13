Risate e tante lacrime, il pubblico streaming italiano è conquistato dal documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo: ecco dove vederlo e perché

Pubblicazione: 13 aprile alle 07:45

Ci sono voluti tre decenni per raccontare una storia che sembrava impossibile da narrare. Come si cattura l'essenza di un trio comico che ha segnato la cultura popolare italiana dagli anni Novanta a oggi? Sophie Chiarello ci ha provato con Attitudini: Nessuna, documentario distribuito da Medusa che dal 4 dicembre 2025 porta nelle sale italiane un ritratto intimo, profondo e sorprendentemente commovente di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Il titolo stesso è un manifesto di autoironia: preso da una poesia scritta da Aldo Baglio e trasformata in canzone da Brunori Sas, Attitudini: Nessuna ribalta con una risata amara la presunta mancanza di talento iniziale. Eppure, questi tre ragazzi senza apparenti predisposizioni artistiche sono diventati un'istituzione della comicità italiana, un fenomeno che ha attraversato teatri, televisione e cinema con una coerenza rara nel panorama dello spettacolo nazionale. Ora che il film è finalmente disponibile su Prime Video per la visione in streaming, non avete più scuse, dovete vederlo.



Un viaggio che parte dalla Milano degli anni Ottanta, quella dei piccoli teatri e dei cabaret dove tutto era possibile e nulla era garantito. L'Italia di quegli anni era diversa: nelle fabbriche gli operai protestavano, gli studenti occupavano le università, e nel frattempo tre ragazzi costruivano dal basso un linguaggio comico nuovo, fatto di gag surreali, situazioni paradossali e una capacità unica di leggere le nevrosi quotidiane degli italiani. Dal cult Tre uomini e una gamba fino a Il grande giorno, passando per i successi televisivi, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno saputo reinventarsi senza tradire mai la loro cifra stilistica.

Poster di Attitudini Nessuna, fonte: Prime Video





Il documentario non è nostalgico, ed è qui la sua forza. Sophie Chiarello riesce a bilanciare il peso della memoria con la leggerezza del presente, mostrando tre uomini che riflettono sul tempo che passa senza cadere nella malinconia sterile. Emergono aneddoti folgoranti, momenti di vita privata che raramente i tre hanno condiviso pubblicamente, e quella "familiarità" che li rende diversi da qualsiasi altro trio comico: li chiamiamo per nome, Aldo, Giovanni e Giacomo, come se fossero nostri amici di sempre.



Il film è profondo senza essere pesante, commovente senza scivolare nel sentimentalismo, divertente senza perdere di vista il senso di un percorso umano e artistico che merita di essere raccontato. Per chi è cresciuto con le loro battute, vedere Attitudini: Nessuna sarà come ritrovare vecchi amici. Per chi li scopre oggi, sarà l'occasione di capire perché tre ragazzi "senza attitudini" sono riusciti a diventare leggenda. E ora che è disponibile su Prime Video non lo si può non recuperare.