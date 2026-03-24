Ritorno al passato di Ritorno al Futuro: Fox e Zemeckis condividono storie e momenti dietro film e musical

Pubblicazione: 24 marzo alle 19:00

A più di 41 anni dall’uscita del primo Ritorno al futuro, la saga torna al centro dell’attenzione con un progetto speciale che coinvolge ancora Michael J. Fox. Non si tratta di un quarto film, ma di un documentario in cui l’attore ripercorre il successo della trasposizione teatrale musicale della celebre pellicola del 1985. A Future on Stage, disponibile dal 24 marzo su Prime Video, Apple TV, YouTube e altre piattaforme, offre uno sguardo dietro le quinte della produzione musicale, includendo interviste a Fox, Robert Zemeckis, Bob Gale e al cast di Broadway, tra cui Roger Bart e Casey Likes.

Il documentario esplora il percorso del musical, nato per volontà di Zemeckis e Gale, che hIl progetto ha richiesto anni di lavoro, affrontando difficoltà maggiori rispetto alla realizzazione del film originale, come sottolinea Gale: "Far partire il film è stato difficile, ma portarlo sul palco è stato ancora più complicato". Il documentario cattura il processo creativo, le prove, le difficoltà tecniche e le emozioni del cast, offrendo agli spettatori una

Michael J. Fox commenta la performance di Casey Likes nel ruolo di Marty McFly a Broadway, esprimendo entusiasmo per come il personaggio sia stato reinterpretato per il palcoscenico, pur mantenendo intatta la magia della saga originale. Christopher Lloyd, interprete del celebre Doc Brown, è anch’egli coinvolto nel progetto e continua a partecipare a produzioni televisive, sottolineando il legame duraturo tra gli attori e i fan.

Fonte / ScreenRant

Il documentario è prodotto da Nacelle in collaborazione con Gale e Stillman, con Brian Volk-Weiss e Cisco Henson tra i produttori esecutivi, e mira a mostrare come un, mantenendo intatto il fascino originale. Questo progetto è un esempio concreto di come il cinema, il teatro e le strategie di distribuzione digitale possano iper il pubblico contemporaneo.