Ryan Gosling e Michelle Williams su Prime Video, in questo film sull'amore lodato da Pamela Anderson
Pamela Anderson l'unica a votare questo film tra i migliori film del secolo. Analisi del capolavoro con Ryan Gosling e Michelle Williams che racconta l'amore.
Nel panorama cinematografico contemporaneo, capita raramente che un'icona della cultura pop come Pamela Anderson si riveli una critica cinematografica dalla sensibilità sorprendente. Eppure, quando il New York Times ha coinvolto centinaia di personalità di Hollywood per stilare la lista dei 100 migliori film del XXI secolo, l'attrice ha dimostrato un gusto raffinato e una capacità di riconoscere capolavori trascurati dal consenso generale. Tra i titoli selezionati da Anderson figurano classici moderni come Amélie, Lost in Translation e The Grand Budapest Hotel, tutti presenti nella lista definitiva. Ma è nelle scelte solitarie che emerge la vera personalità cinematografica dell'attrice: tra i film votati esclusivamente da lei compaiono White God, The Lobster, The Party e, soprattutto, Blue Valentine del 2010, disponibile su Prime Video.
Blue Valentine non è un film facile da digerire. A differenza delle storie d'amore tradizionali di Hollywood, dove il dramma è bilanciato da momenti di leggerezza che invitano alla visione ripetuta, questo dramma romantico è caratterizzato da un'onestà brutale che rende difficile rivederlo. La pesantezza emotiva non deriva da eventi traumatici esterni, ma dal lento e inesorabile deterioramento di un legame che un tempo sembrava indistruttibile. Ciò che rende il film particolarmente devastante è proprio l'assenza di un momento scatenante specifico. Non c'è tradimento eclatante, né dramma improvviso. È il tempo stesso, con le sue inevitabili trasformazioni, a erodere ciò che Dean e Cindy hanno costruito. Le scene del corteggiamento, girate con tonalità calde e piene di speranza, si alternano a quelle del presente matrimoniale, caratterizzate da palette fredde e dialoghi carichi di risentimento.
La scelta di Pamela Anderson di includere Blue Valentine tra i dieci migliori film del secolo dimostra una comprensione profonda del potere del cinema come specchio della realtà. Il film di Cianfrance non offre conforto né soluzioni semplici: presenta invece una rappresentazione cruda di ciò che molte coppie attraversano nella vita reale, quando l'amore non basta a mantenere viva una relazione. La critica ha riconosciuto immediatamente il valore dell'opera, ma il pubblico generalista ha spesso preferito evitarlo. È comprensibile: Blue Valentine chiede allo spettatore di confrontarsi con la fallibilità delle relazioni umane, con il fatto che due persone possono amarsi profondamente e comunque non riuscire a restare insieme. È un messaggio scomodo in una cultura che tende a romanticizzare l'amore come soluzione a ogni problema.
La sua recente rinascita artistica, con progetti più maturi e personali, trova un parallelo perfetto nella scelta di celebrare un film che parla di vulnerabilità, autenticità e coraggio emotivo. Blue Valentine resta quindi un'opera fondamentale per comprendere il cinema americano contemporaneo, un film che ha sacrificato la popolarità di massa per raggiungere una verità emotiva raramente vista sullo schermo. La capacità di Pamela Anderson di riconoscere questo valore, quando centinaia di altri esperti l'hanno trascurato, la rende forse la critica più acuta di quella particolare indagine del New York Times.