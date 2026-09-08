Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy su Prime Video, nell'incubo londinese anni '60 di Edgar Wright

Pubblicazione: 08 settembre alle 16:00

Edgar Wright ha costruito la sua reputazione su una manciata di commedie diventate cult. La trilogia del Cornetto gli ha garantito un seguito appassionato e un posto d'onore nel pantheon dei registi britannici più amati. Ma chi pensava di conoscere Wright si sbagliava. Il suo percorso artistico negli ultimi anni ha preso una direzione inaspettata, lontana dalle battute fulminanti e dalle parodie cinefile che lo hanno reso celebre. Con Baby Driver nel 2017, Wright aveva già mostrato muscoli nuovi. Certo, l'umorismo c'era, sparso qua e là come spezia in un piatto elaborato, ma il vero protagonista era altro: sequenze d'azione calibrate al millimetro, montate su una colonna sonora che dettava il ritmo di ogni scena. Un esperimento riuscito che dimostrava come Wright non fosse solo un abile manipolatore di gag, ma un vero cineasta con ambizioni più ampie.





. È un thriller psicologico venato di horror, dove il tempo si piega su se stesso e i sogni si trasformano in incubi tangibili. Wright si confronta qui con materiali narrativi più oscuri, creando un'opera che conferma la sua versatilità dietro la macchina da presa.. L'impatto con la metropoli è violento. La città la travolge, la confonde, la spinge ai margini. Per sfuggire al caos, Eloise trova rifugio in una casa fuori dal campus, un luogo che le ricorda la semplicità della vita che ha lasciato.Ma quella casa nasconde qualcosa. Ogni notte, Eloise si ritrova catapultata nella Londra degli anni Sessanta, un'epoca scintillante di luci al neon, musica travolgente e promesse di gloria.. La vita di Sandie appare come una favola da cartolina, tutto quello che Eloise vorrebbe essere: sicura di sé, magnetica, padrona del proprio destino.. Quello che inizialmente sembra un viaggio emozionante in un'epoca dorata si trasforma rapidamente in un incubo claustrofobico. Eloise scopre che dietro il glamour e le promesse si nascondono violenza, abusi e segreti che qualcuno avrebbe preferito restassero sepolti.

Wright dimostra ancora una volta il suo talento nel racconto visivo. Ogni inquadratura è studiata con cura maniacale, dalla composizione della scena ai dettagli che rivelano elementi chiave della trama senza bisogno di dialoghi esplicativi. La macchina da presa ci dice immediatamente chi è Eloise: una ragazza fuori posto, con i vestiti sbagliati e l'atteggiamento troppo timido per una città che premia solo i più spavaldi. Il ritmo non rallenta mai. Wright mantiene quel suo stile energico, quella capacità di far scorrere la storia senza tempi morti, tenendo lo spettatore incollato allo schermo. La ricostruzione degli anni Sessanta è impeccabile: costumi, scenografie, luci, tutto contribuisce a creare un'immersione totale. Quando Eloise viaggia indietro nel tempo, ci andiamo anche noi, e il salto è così credibile che la linea tra presente e passato inizia a sfaldarsi.



