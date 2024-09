Scarpetta: Nicole Kidman protagonista della serie di Prime Video tratta dai libri di Patricia Cornwell

Prime Video ha ordinato la produzione di due stagioni della serie Scarpetta, tratta dai romanzi di Patricia Cornwell, che avrà come star Nicole Kidman e potrà contare sulla presenza nel cast anche di Jamie Lee Curtis. Le due star saranno coinvolte inoltre come produttrici esecutive.

Accanto a loro reciteranno Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen e Jake Cannavale.

Nel team della produzione ci sono anche Amazon MGM Srudios, Blossom Films di Kidman, Comet Pictures di Curtis, e Blumhouse Television che ha ottenuto i diritti dei libri nel 2021.

Alla regia dei primi due episodi ci sarà David Gordon Green, mentre Liz Sarnoff (Barry) firmerà la sceneggiatura.

Curtis ha dichiarato:

Ho voluto portare la Kay Scarpetta di Patricia Cornwell su uno schermo, con la mia compagnia, Comet Pictures, da un po' di tempo. Sono particolarmente entusiasta che Nicole Kidman la porterà finalmente in vita. Non vedo inoltre l'ora di interpretare la sorella di Nicole mentre raccontiamo la storia con l'esperta cura, le capacità e il talento di Liz Sarnoff, e sono entusiasta di lavorare di nuovo con David come nostro regista. So che gli ardenti fan dei romanzi saranno davvero felici e il nuovo pubblico sarà conquistato dai personaggi, dai crimini e dai misteri che contraddistinguono la magistrale narrazione di Patricia. Blumhouse, Blossom, e Prime Video sono i partner perfetti per proporvi Scarpetta e, vi avverto… Ci sarà sangue.