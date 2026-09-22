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Scontri epici ed effetti speciali: questo film su Netflix regala una battaglia che i fan aspettavano

Analisi degli scontri epici, trama, personaggi e effetti speciali del film che conclude il Monsterverse.

di Alba Rossi
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Il Monsterverse, inaugurato nel 2014 con il Godzilla di Gareth Edwards, ha costruito mattone dopo mattone un universo condiviso dove creature titaniche dominano lo schermo e l'immaginario collettivo. Godzilla vs Kong disponibile su Netflix, diretto da Adam Wingard e scritto da Eric Pearson e Max Borenstein, rappresenta il culmine di questo percorso narrativo: l'incontro inevitabile, lo scontro che i fan attendevano dal primo frame del franchise. Un crossover ambizioso che porta sullo schermo 113 minuti di distruzione spettacolare, con due icone del cinema monster che finalmente si confrontano faccia a faccia. Il film non perde tempo in preamboli inutili. Pochi anni dopo che Godzilla ha salvato l'umanità dagli attacchi di altre creature, il lucertolone radioattivo torna a colpire città apparentemente senza motivo.

La spiegazione risiede nella presenza di King Kong, confinato sull'Isola del Teschio in una sorta di gigantesca arena che ricorda i tristemente famosi scenari di Hunger Games. Una prigione dorata che replica l'ecosistema della sua casa, ma che resta pur sempre una gabbia. Ilene Andrews, interpretata da Rebecca Hall, e la giovane Jia, interpretata con dolcezza da Kaylee Hottle, lavorano per proteggere Kong dalla minaccia rappresentata da Godzilla. La loro routine viene stravolta quando Nathan Lind, personaggio affidato ad Alexander Skarsgård, si presenta con una proposta della Apex Cybernetics: trasportare Kong dall'Isola del Teschio fino alla Terra Cava per ottenere una fonte di energia capace di sconfiggere Godzilla. Come sempre accade quando le corporazioni entrano in gioco, dietro la facciata ufficiale si nasconde un secondo fine, molto più oscuro.

Walter Simmons, CEO della Apex interpretato da Demián Bichir con un'intensità che trasuda ambizione, rappresenta il volto della cupidigia aziendale. Nel frattempo Bernie Hayes, dipendente dell'azienda e teorico del complotto interpretato da Brian Tyree Henry, insieme a Madison Russell, la figlia della scienziata della Monarch Emma Russell interpretata da Millie Bobby Brown, indagano sui veri obiettivi della compagnia. Quando si parla di battaglie tra mostri giganti, Godzilla vs Kong mantiene pienamente le promesse. Le sequenze di combattimento sono costruite con una cura visiva impressionante, sfruttando ogni grammo di budget CGI per rendere gli scontri credibili, viscerali, devastanti. Godzilla appare come una forza della natura inarrestabile, ogni sua comparsa è preceduta da un'aura di minaccia che fa percepire la tensione millenaria tra lui e Kong. Quest'ultimo, invece, riceve uno spazio narrativo decisamente maggiore, con un arco drammatico completo che lo rende il vero protagonista emotivo del film.

Kong emerge come il personaggio più sviluppato, con una storia che tocca corde emotive profonde. Il suo rapporto con Jia, costruito su fiducia reciproca e comunicazione silenziosa, rappresenta uno dei punti più alti del film. La bambina è l'unica persona di cui il gigantesco primate si fidi davvero, e questa relazione offre un contrappunto umano alla violenza degli scontri. È un legame autentico, commovente, che regala momenti di vera tenerezza in mezzo al caos. Godzilla, al contrario, ottiene molto meno spazio. Le sue apparizioni sono limitate, concentrate principalmente nel ruolo di antagonista aggressivo. Considerando che il lucertolone ha già avuto due film dedicati, la scelta narrativa ha una sua logica, ma i fan di Godzilla potrebbero sentirsi un po' delusi dalla sua presenza ridotta. Ogni volta che appare sullo schermo è comunque uno spettacolo, una manifestazione di potenza primordiale che non lascia indifferenti.

Il conflitto principale viene costruito come essenzialmente umano. I titani agiscono per istinto o vengono manipolati, mentre il vero male risiede nel controllo corporativo e nell'avidità senza limiti. Godzilla vs Kong esplora questo tema chiedendosi chi siano i veri mostri, un interrogativo che attraversa il film con vari gradi di successo. La questione viene affrontata, ma non sempre con la delicatezza o il tempo necessari, risultando a tratti poco sviluppata rispetto al potenziale. Demián Bichir, tuttavia, offre una performance così carica di convinzione che rende credibile ogni singola battuta del suo personaggio. Il suo Walter Simmons è l'incarnazione dell'ambizione cieca, e l'attore lo interpreta con un gusto che cattura l'attenzione ogni volta che compare sullo schermo. La storyline corporativa non è perfetta, ma avrebbe potuto beneficiare di una scrittura più affinata, considerando quanto tempo occupa nel montaggio finale.

Nonostante questi limiti, Godzilla vs Kong riesce a intrattenere su molteplici livelli. Gli scontri tra i due colossi funzionano su scala monumentale, regalando scene che rimarranno impresse nella memoria degli appassionati del genere. L'esplorazione del folklore dei mostri aggiunge strati interessanti alla mitologia complessiva, anche se non tutti i fili narrativi vengono sviluppati con la stessa cura. Godzilla vs Kong rappresenta l'evoluzione naturale del Monsterverse, un crossover che chiude alcuni cerchi narrativi aperti nei capitoli precedenti pur lasciando spiragli per sviluppi futuri. È un film che sa cosa vuole essere: uno spettacolo visivo di distruzione controllata, dove due leggende del cinema si affrontano finalmente come i fan hanno sempre sognato. Le battaglie sono il vero cuore del progetto, e in questo senso il film non tradisce le aspettative.

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