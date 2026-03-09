Scrubs: dopo l'enorme successo dell'ultima stagione, Bill Lawrence rompe il silenzio sul futuro della serie

Pubblicazione: 09 marzo alle 10:00

Il ritorno di Scrubs ha fatto esattamente quello che i fan speravano: ha dimostrato che la magia del Sacro Cuore è ancora viva. La stagione 10 del medical sitcom, debuttata su ABC il 25 febbraio 2026 con un doppio episodio, ha registrato 11,36 milioni di spettatori cross-platform tra streaming e televisione nei primi cinque giorni. Numeri che fanno rumore in un'epoca in cui i reboot delle sitcom faticano a trovare il loro pubblico.



Bill Lawrence, creatore della serie, ha recentemente condiviso con Deadline un aggiornamento carico di speranza sul futuro dello show. Durante un'intervista incentrata sulla sua nuova serie HBO Rooster, la conversazione si è inevitabilmente spostata sui risultati straordinari di Scrubs. "Sono così felice e grato che a qualcuno importi ancora di questo show", ha dichiarato Lawrence, con quella sincerità che ha sempre caratterizzato il suo approccio al medium televisivo.



Ma è stata la sua riflessione sulla stagione 11 a far drizzare le antenne ai fan. "Abbiamo tutti le dita incrociate che ci permettano di fare un sacco di episodi in più, ma siamo davvero pieni di speranza", ha rivelato il creatore. Quel "noi" non è specificato, ma considerando i commenti precedenti di Lawrence e il coinvolgimento attivo di Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke come protagonisti fissi, è lecito immaginare che l'intero cast storico stia spingendo per continuare l'avventura.

Scrubs - Disney+





La stagione attuale, composta da nove episodi destinati a essere trasmessi fino ad aprile 2026, rappresenta un esperimento coraggioso. Riportare in vita una serie conclusa sedici anni fa non è mai un'operazione semplice, soprattutto in un panorama televisivo saturo di revival che promettono nostalgia ma spesso deludono nelle aspettative. I numeri, però, raccontano una storia diversa.



Con una media di circa 5,7 milioni di spettatori per episodio, Scrubs si posiziona su livelli paragonabili alla terza stagione di The Conners, il reboot di Roseanne che è riuscito nell'impresa titanica di durare sette stagioni su ABC. The Conners aveva debuttato nel 2018 con una media di 9,53 milioni di spettatori, calando progressivamente fino ai 4,11 milioni della sesta stagione. Eppure ABC ha continuato a credere nel progetto, un precedente che potrebbe giocare a favore di Scrubs.



Lawrence ha già anticipato alcune mosse strategiche per eventuali stagioni future. Tra queste, il ritorno di Ken Jenkins nei panni del mitico Dr. Bob Kelso, un personaggio che ha rappresentato per anni la spina dorsale autoritaria e paradossalmente affettuosa del Sacro Cuore. Questi dettagli non sono casuali: dimostrano che il creatore ha una visione a lungo termine, un piano narrativo che va oltre l'operazione nostalgia mordi e fuggi.



La sfida più grande per Scrubs stagione 11 sarà mantenere questo livello di viewership mentre la stagione procede. Il debutto forte è una cosa, la fedeltà settimanale del pubblico è tutt'altra questione. ABC, storicamente, ha dimostrato di avere pazienza con i reboot quando i numeri lo giustificano. Se Scrubs riuscirà a consolidare quella media di 5-6 milioni di spettatori per episodio, le probabilità di un rinnovo diventano concrete.



Il medical sitcom creato da Lawrence ha sempre avuto una peculiarità: la capacità di mescolare commedia demenziale e momenti di profonda umanità, di passare dalla gag surreale alla riflessione esistenziale in pochi secondi. È una formula che ha funzionato per nove stagioni originali, creando un legame emotivo con il pubblico che evidentemente non si è spezzato nonostante il lungo silenzio.



Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke non sono semplicemente tornati per incassare un assegno della nostalgia. Il loro coinvolgimento come produttori esecutivi insieme a Lawrence indica un investimento creativo autentico, la volontà di raccontare nuove storie che abbiano senso per i personaggi invecchiati insieme al loro pubblico.



