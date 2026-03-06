The Bear: Jamie Lee Curtis si lascia scappare un dettaglio importante sulla stagione conclusiva della serie

Pubblicazione: 06 marzo alle 10:30

A volte basta una frase sul red carpet per mandare in tilt i fan di una serie cult. Jamie Lee Curtis, vincitrice di un Emmy per il suo ruolo di Donna Berzatto in The Bear, sembra aver confermato ciò che molti sospettavano ma nessuno osava dire ad alta voce: la quinta stagione del dramedy culinario sarà l'ultima.



Durante la premiere della sua nuova serie Prime Video Kay Scarpetta, Curtis ha parlato con Access Hollywood e, con una disinvoltura disarmante, ha dichiarato che tutti hanno ormai confermato la fine dello show. "Non capisco perché ci sia tutto questo clamore, a meno che non riceva una telefonata da tutti quelli che mi diranno 'Hai appena spifferato tutto'", ha scherzato l'attrice, aggiungendo con ironia che se non fosse vero avrebbe "completamente fatto un disastro".



Non è la prima volta che Curtis si lascia sfuggire qualcosa di troppo. Già a metà febbraio un post su Instagram aveva fatto drizzare le antenne ai fan più attenti. In quella occasione, l'attrice aveva pubblicato una foto tenera con Abby Elliott, che interpreta sua figlia Natalie nella serie, accompagnata da parole che sembravano un addio definitivo. "Finito alla grande. Circondati da una troupe straordinaria e da un gruppo di sceneggiatori, produttori e partner di scena nello show che Chris Storer ha creato, completando la storia di questa famiglia straordinaria di cui ci siamo tutti innamorati", aveva scritto.





Il riferimento a "completare la storia" aveva già fatto suonare più di un campanello d'allarme tra i circa ventimila che seguono ossessivamente ogni sviluppo della serie ambientata nella ristorazione di Chicago. Ma Curtis, fedele al suo stile diretto e senza filtri, ha ora raddoppiato la dose, insistendo che "tutti hanno capito che era l'ultima stagione dello show".



Il problema è che, tecnicamente, nessuno tra i veri decision maker ha mai confermato ufficialmente nulla. Il creatore e co-showrunner Chris Storer non ha mai fatto dichiarazioni pubbliche sulla durata prevista della serie prima che FX annunciasse ufficialmente il rinnovo per la quinta stagione lo scorso luglio. Anche Jeremy Allen White, protagonista nei panni dello chef Carmy Berzatto, e la co-showrunner Joanna Calo hanno mantenuto un rigoroso silenzio sulla questione.



Certo, i segnali narrativi ci sono tutti. Il finale della quarta stagione ha visto Carmy prendere la scioccante decisione di lasciare il ristorante che porta il nome della serie, aprendo scenari completamente nuovi per i personaggi. Una scelta narrativa così radicale punta chiaramente verso una conclusione programmata, non verso l'ennesima stagione di routine.



The Bear ha conquistato pubblico e critica con la sua miscela esplosiva di tensione da cucina professionale, dinamiche familiari complesse e momenti di intensa umanità. La serie ha ridefinito gli standard del genere comedy-drama, portando a casa Emmy a raffica e trasformando Jeremy Allen White in una star globale. Proprio per questo i fan sono così sensibili a ogni segnale che possa indicare quando e come finirà la storia.



Entertainment Weekly ha contattato i rappresentanti di The Bear per un commento ufficiale, ma al momento non è arrivata alcuna conferma o smentita. Hulu non ha ancora annunciato una data di premiere per la quinta stagione, lasciando i fan in un limbo di attesa e speculazione.



Nel frattempo Jamie Lee Curtis, consapevole o meno di aver potenzialmente rovinato la strategia comunicativa di FX, continua il suo tour promozionale per Kay Scarpetta. Se davvero ha commesso una gaffe, è stata quantomeno una gaffe onesta e molto nella sua cifra stilistica: niente giri di parole, solo la verità servita su un piatto d'argento. O forse su un piatto firmato The Bear.