Se sei fan del Grande Fratello, questo show coreano su Netflix ti farà restare incollato allo schermo

Pubblicazione: 15 luglio alle 20:00

Quando pensi a un grande reality, probabilmente ti vengono in mente i classici format che hanno fatto la storia della televisione. Il Grande Fratello è il re indiscusso del genere. Ma cosa succederebbe se ti dicessimo che esiste un reality su Netflix che condensa tutte quelle dinamiche in appena una settimana di gioco?



The Devil's Plan è il reality sudcoreano che sta conquistando gli appassionati di competizioni strategiche in tutto il mondo, e se sei tra quelli che seguono Il Grande Fratello, questo show merita la tua attenzione immediata. Disponibile su Netflix, il programma porta 12 concorrenti – da geni strategici a celebrità locali – a sfidarsi in una serie di prove sempre più intense che mettono alla prova non solo le loro abilità, ma anche la loro capacità di leggere gli avversari, formare alleanze temporanee e tradire al momento giusto.



I concorrenti vivono insieme, proprio come nella casa del Grande Fratello, ma qui il tempo stringe. Ma non ci sono mesi di convivenza forzata: tutto si consuma nell'arco di sette giorni, creando un'urgenza che amplifica ogni decisione strategica. Il ritmo è serrato, le alleanze si formano e si dissolvono con una velocità vertiginosa, e non c'è tempo per ripensamenti o tentennamenti. O giochi duro, o torni a casa. Il cuore pulsante di The Devil's Plan è il sistema dei "Pieces", una valuta di gioco che i concorrenti devono accumulare attraverso le competizioni per garantirsi la sopravvivenza.

Ma ciò che distingue davvero questo reality è il livello di complessità strategica. Mentre Il Grande Fratello si basa su dinamiche sociali e carisma personale, The Devil's Plan introduce elementi di teoria dei giochi, logica matematica e problem solving che richiedono un approccio più cerebrale. Le negoziazioni tra concorrenti avvengono con la precisione di una partita a poker ad alto livello, dove ogni parola, ogni pausa, ogni sguardo può rivelare informazioni preziose o depistare l'avversario.



Il reality è attualmente disponibile in streaming su Netflix, pronto per essere divorato in un weekend di binge-watching intenso. E se le prime stagioni ti conquistano, sappi che l'attesa per nuove edizioni è già iniziata, con speculazioni su possibili cambiamenti nel format e l'introduzione di nuovi tipi di competizione. The Devil's Plan ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento per gli appassionati di reality strategici che cercano qualcosa di più stimolante e serrato rispetto ai format tradizionali. Se invece ami i reality a tema dating, su Netflix non puoi perdere questo show rivoluzionario.