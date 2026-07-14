Su Netflix, c'è un dating show coreano rivoluzionario, in cui nessuno ha mai baciato prima

Pubblicazione: 14 luglio alle 16:00

Dopo un'estate passata a guardare concorrenti di Love Island USA, c'era bisogno di qualcosa di nuovo. Better late than single è il dating show coreano che segue nove "single eterni", giovani adulti intorno ai 25 anni che non hanno mai avuto una relazione nella loro vita. Mai. Nemmeno un flirt serio, nemmeno una storia di tre mesi. Sono lì per trovare un partner, per la prima volta, davanti alle telecamere.



Better late than single sa bene che gettare nove single impacciati nelle Olimpiadi del dating senza un allenamento adeguato sarebbe un disastro televisivo. Prima che i partecipanti arrivino al resort dove vivranno insieme durante l'esperienza, ognuno riceve un training da un "cupido", uno dei quattro opinionisti che commentano e danno consigli fuori campo per tutta la stagione. Ogni single sceglie su cosa lavorare in base alle proprie insicurezze specifiche: aspetto fisico, forma fisica, comunicazione o terapia. È un approccio che offre strumenti concreti da utilizzare nella vita reale e guardare nove ventenni goffi fare conversazione banale per dieci episodi non sarebbe stato esattamente avvincente.



Fin dall'inizio, diverse persone hanno una cotta per la stessa persona. C'è strategia e complotti da parte dei concorrenti mentre cercano di usare le loro nuove conoscenze per fare coppia con il loro interesse romantico durante i nove giorni di permanenza al resort. È solo un po' più maldestro di quello a cui siamo abituati nei programmi occidentali, che ingaggiano esclusivamente persone bellissime. In una sfida, i partecipanti dovevano scegliere una bevanda per colazione, e chi sceglieva la stessa bevanda andava a un appuntamento insieme.

Le storie d'amore a fuoco lento tra i partecipanti creano dipendenza, anche se alla fine sappiamo che potrebbero non restare insieme. Dopotutto, è la loro prima volta che frequentano qualcuno. Durante il nono episodio, il penultimo, due membri del cast si tengono per le dita in macchina, e i Cupidi non riescono a contenere l'eccitazione mentre corrono per la stanza. È impossibile non ridacchiare e arrossire guardando un momento che segna una tappa importante, anche qualcosa di così innocente come intrecciare le dita.



Niente può superare la sensazione di rivivere il tuo primo amore. Non puoi disimparare il dating e i dolori della crescita, ma puoi rivivere quei ricordi, anche se all'epoca erano imbarazzanti. Puoi guardare indietro con affetto, sapendo che alla fine andrà tutto bene. L'emozione di avere una cotta ricambiata per la prima volta, una cotta che accade quando sei te stesso nella tua versione più goffa, è il miglior trip che un dating show possa offrire a chi guarda.



Netflix sta investendo molto nei k-drama romantici: in un panorama televisivo saturo di contenuti che spingono sempre più in là i confini del trash, questo show coreano ha il coraggio di fare un passo indietro. E proprio in quella ritirata strategica trova la sua forza: ci ricorda che non serve sempre più drama per creare intrattenimento di qualità. A volte basta guardare due persone che si tengono per mano e sentire il cuore battere all'impazzata.