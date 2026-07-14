Da ex boss ad amministratore di condominio: su Netflix, una commedia criminale fuori dagli schemi

Pubblicazione: 14 luglio alle 15:00

Netflix ha affidato a Ji Sung un ruolo completamente diverso da tutto ciò che ha interpretato finora, e questa volta non si tratta di smascherare criminali ma di diventare uno di loro. The Apartment Job ha debuttato l'11 luglio su Netflix, portando sullo schermo una storia che mescola crimine e commedia in un contesto inaspettatamente domestico: un condominio.

, che si candida a presidente dell'associazione dei residenti di un nuovo complesso residenziale. Il suo obiettivo è tutt'altro che nobile:, denaro illecito che intende utilizzare per salvare Yong-man, una figura paterna del suo passato.

Per un attore noto per le sue intense battaglie in tribunale e i thriller investigativi, questa premessa rappresenta una svolta genuina, il tipo di scelta che potrebbe rendere la sua carriera ancora più interessante. Questa è la sua prima serie Netflix dopo ruoli da protagonista in Connection, Doctor John, The Devil Judge e The Judge Returns.

Dopo anni passati a interpretare avvocati e detective, vederlo gestire dispute sui parcheggi invece che casi penali suona come un cambiamento genuinamente divertente. La premessa conferisce a The Apartment Job un gancio raro tra le commedie criminali, poiché invece di prendere di mira una banca o una corporazione, il piano colpisce qualcosa che quasi ogni spettatore che vive in un appartamento riconosce dalla propria bolletta mensile.

Quella riconoscibilità quotidiana, abbinata a, è esattamente ciò che sta facendo discutere gli spettatori e che sta decretando il successo della serie.