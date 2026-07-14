Su Netflix, la storia vera di un'attrice che ha trasformato il suo dramma personale in un film toccante

Pubblicazione: 14 luglio alle 14:30

L'8 luglio 2026 Netflix è approdata sugli schermi di tutto il mondo una storia che non lascia indifferenti. Nothing to Lose - Nulla da perdere è un dramma franco-belga che mescola paura genitoriale, corsa contro il tempo e una dose massiccia di verità autobiografica. Il film sta già generando un passaparola importante, e non è difficile capire perché: dietro la telecamera e davanti all'obiettivo c'è Nawell Madani, comica e regista belga che ha deciso di trasformare una parte dolorosa della propria vita in cinema.



Nothing to Lose racconta la storia di Jade, interpretata dalla stessa Madani, una donna che dopo anni di lotta per diventare madre riesce finalmente a realizzare il suo sogno grazie alla donazione di embrioni. Ma la gioia dura poco: quando il figlio tanto desiderato si ammala gravemente di una malattia rara e aggressiva, Jade si ritrova sola e costretta a combattere contro tutto e tutti per trovare un donatore compatibile.

La sinossi ufficiale è lapidaria: farà qualsiasi cosa per salvarlo, a qualunque costo. Il legame madre-figlio, l'urgenza medica, la disperazione mista a determinazione: sono temi che funzionano universalmente, ma che qui assumono un peso diverso perché dietro la finzione c'è una storia vera. L'ispirazione per la storia di Jade non è inventata. Madani ha parlato apertamente del suo lungo e complicato percorso per diventare madre, culminato nella nascita di sua figlia nel 2021.

Quell'esperienza, fatta di attesa, frustrazione e speranza, ha evidentemente plasmato il modo in cui ha affrontato la vulnerabilità del personaggio. Presentando il teaser, ha dichiarato di voler raccontare la storia di una madre che affronta l'impensabile, che si rifiuta di arrendersi anche quando tutto sembra perduto. Una storia di amore, coraggio e speranza che ha portato con sé con tutto il cuore.



Nothing to Lose si inserisce in quel filone di cinema che prende dolore privato e lo trasforma in narrazione universale. Non è facile, e non sempre funziona. Ma quando chi racconta ha vissuto davvero ciò che mette sullo schermo, il risultato può essere devastante. Nel senso migliore del termine. Se ti piacciono le storie sulla genitorialità, questo film con Elizabeth Olsen su Prime Video è quello che fa per te.