Se ami Virgin River, su Netflix sta spopolando un dramma familiare che devi assolutamente vedere

Pubblicazione: 14 luglio alle 14:00

Quando una serie funziona davvero, la piattaforma che la ospita inizia subito a cercare qualcosa che possa replicarne il successo. È quello che Netflix ha fatto con Virgin River, il drama familiare che dal 2019 continua a macinare visualizzazioni e rinnovi, conquistando un pubblico fedele grazie al suo mix di romanticismo, dinamiche familiari e una leggerezza narrativa che non scade mai nel banale. Ora, con il debutto di La casa nella prateria, il colosso dello streaming sembra aver trovato la risposta a quella ricerca. Tratta dai romanzi semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, La casa nella prateria racconta la storia della famiglia Ingalls nel loro viaggio verso ovest durante gli anni Settanta dell'Ottocento.

Al centro c'è la piccola Laura, interpretata da Alice Halsey, che insieme alla sorella maggiore Mary, alla madre Caroline e al padre Charles, affronta le sfide della. È un racconto pionieristico, ma è anche e soprattutto un dramma familiare che tocca le stesse corde emotive di Virgin River. Non mancano i conflitti, le tensioni e i momenti di difficoltà, ma

Quello che rende La casa nella prateria una perfetta sostituta di Virgin River non è tanto l'ambientazione quanto lo spirito narrativo. Entrambe le serie sanno come raccontare storie adulte senza cadere nel melodramma esasperato. Presentano personaggi che affrontano tragedie reali, decisioni difficili e cambiamenti epocali, ma lo fanno mantenendo un tono che potremmo definire ottimista. Non è ingenuità: è la scelta consapevole di mettere al centro la resilienza umana e i legami affettivi come antidoto alle avversità. La modernità di La casa nella prateria non sta solo nell'approccio inclusivo alla narrazione, ma anche nel modo in cui costruisce i suoi personaggi femminili (anche questa serie su Netflix ha una protagonista femminile centrata e determinata).

Laura non è una bambina passiva: è curiosa, determinata, capace di osservare il mondo con occhi critici. Sua madre Caroline non è relegata al ruolo di angelo del focolare, ma emerge come figura dotata di una sua complessità. Sono donne che esistono pienamente nel loro contesto storico, ma parlano anche al pubblico contemporaneo. Chi ha amato Virgin River per la sua capacità di intrecciare relazioni romantiche, dinamiche familiari e sfide quotidiane senza ricorrere a colpi di scena urlati troverà in La casa nella prateria un'esperienza simile. Sono storie che ti fanno sentire a casa, che ti permettono di affezionarti ai personaggi e di seguire le loro vicende con la certezza che, anche quando arrivano le tempeste, alla fine ci sarà sempre un rifugio sicuro.



Per chi si è innamorato del ritmo narrativo di Virgin River, della sua capacità di costruire storie che si possono gustare senza ansia, La casa nella prateria rappresenta un approdo naturale. È un invito a rallentare, a immergersi in un racconto che non ha fretta di arrivare alla fine, che preferisce soffermarsi sui dettagli, sulle piccole conquiste quotidiane, sui volti dei suoi personaggi mentre affrontano una nuova giornata nella prateria. Netflix ha capito che non serve sempre l'adrenalina per tenere incollati gli spettatori allo schermo. A volte basta una buona storia, con personaggi in cui riconoscersi e un mondo in cui vorremmo, anche solo per il tempo di un episodio, poter abitare.