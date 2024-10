Sean Baker, regista di Anora: "Non esistono più i film maturi per adulti", in sala ci sono solo "horror o film di supereroi"

In un'intervista con l'Associated Press, il regista Sean Baker, fresco vincitore della Palma d'Oro per Anora, ha condiviso un suo rammarico nei confronti dell'attuale industria cinematografica:

Dove sono i film maturi per adulti che hanno storie umane, che non hanno esplosioni o non devono avere supereroi o essere basati sull'horror? Dove sono finiti? Dove sono al giorno d'oggi? Non esistono, purtroppo, o sono molto pochi e lontani tra loro. Facciamo in modo che il pubblico si ricordi che sono degni di stare sul grande schermo tanto quanto i grandi film di successo, i grandi blockbuster.