Sense 8: perché la serie Netflix delle sorelle Wachowski, che ha sfidato i tabù della fantascienza, merita attenzione

Pubblicazione: 30 marzo alle 12:00

Creata dal genio visionario delle sorelle Lana e Lilly Wachowski insieme a J. Michael Straczynski, Sense8 ha debuttato su Netflix portando sullo schermo una premessa molto complessa e affascinante: otto perfetti sconosciuti sparsi ai quattro angoli del pianeta scoprono di condividere una connessione psichica che li rende parte di un cluster, un gruppo di sensitive capaci di accedere alle abilità, ai ricordi e alle emozioni degli altri membri.



Capheus, autista di matatu nelle strade caotiche di Nairobi. Sun, figlia di un potente uomo d'affari e maestra di arti marziali a Seoul. Nomi, hacktivist transgender di San Francisco. Kala, farmacista di Mumbai intrappolata in un matrimonio combinato. Riley, DJ islandese che cerca di ricominciare a Londra. Wolfgang, scassinatore tedesco-russo che vive ai margini della criminalità berlinese. Lito, attore messicano costretto a nascondere la propria omosessualità per proteggere la carriera. Will, poliziotto di Chicago che diventa il punto di contatto con la misteriosa Angelica, la donna che ha dato vita al loro legame.



Otto vite apparentemente incompatibili che si intrecciano in una danza narrativa globale, dove le produzioni on-location in ogni singola città non sono solo uno sfoggio di budget, ma diventano parte integrante della narrazione. Ogni ambiente racconta qualcosa del personaggio che lo abita, ogni scorcio urbano diventa specchio dell'anima di chi lo attraversa. Quando la coscienza di Sun si manifesta nella mente di Capheus durante una rissa, non siamo solo testimoni di un trucco narrativo fantascientifico: stiamo vedendo Seoul dialogare con Nairobi, l'eleganza marziale orientale fondersi con la vitalità africana.

Sense8 - Netflix

La serie ha fatto qualcosa che la maggior parte delle produzioni sci-fi evita con cura: ha messo i temi dell'identità sessuale e di genere al centro della narrazione, non come elemento decorativo o come quota di rappresentanza, ma come pilastro strutturale dell'intera storia. Nomi non è semplicemente "il personaggio trans" del gruppo. La sua esperienza come donna transgender diventa un'esplorazione profonda delle violenze sistemiche, della famiglia che tradisce, della terapia di conversione spacciata come cura. Attraverso di lei, Sense8 denuncia le paure infondate che la società nutre verso la comunità trans, facendolo con una delicatezza narrativa che non scade mai nel didascalico.



Parallelamente, Lito incarna la lotta di chi deve nascondere la propria autenticità per sopravvivere professionalmente. Nel contesto dell'industria dell'intrattenimento messicana, dove la mascolinità viene proiettata come valore commerciale inscalfibile, la sua omosessualità diventa un segreto da custodire gelosamente. Solo grazie al cluster trova quello spazio sicuro dove essere se stesso senza filtri, senza maschere.



Ma è forse nella rappresentazione della sessualità che Sense8 ha compiuto il suo atto più rivoluzionario. La connessione psichica tra i membri del cluster non si limita a condividere pensieri o abilità: condivide emozioni, sensazioni fisiche, intimità. Le scene di sesso condiviso, dove i confini tra i corpi sfumano in un'esperienza collettiva e fluida, hanno sfidato ogni concezione binaria dell'orientamento sessuale. Non si tratta di etichettare i personaggi, ma di mostrare come l'amore e il desiderio possano trascendere genere, orientamento, geografia. Brian J. Smith, interprete di Will, ha successivamente confermato di identificarsi come gay, aggiungendo un ulteriore livello di autenticità a una narrazione già profondamente sincera.

Sense8 - Netflix

Pochissime serie sci-fi hanno avuto il coraggio di spingersi così oltre. Sense8 non si è limitata a includere personaggi LGBTQ+, li ha posti al centro di un racconto universale sull'interconnessione umana. Ha dimostrato che la fantascienza può essere il veicolo perfetto per esplorare temi sociali complessi, usando la metafora del cluster per parlare di empatia, solidarietà, comprensione reciproca in un mondo sempre più frammentato.



Eppure, tutta questa audacia ha avuto un prezzo. Letteralmente. Nonostante una base di fan appassionati e devoti, Sense8 è stata cancellata dopo due stagioni. La ragione è prosaica: i costi di produzione erano insostenibili. Girare autenticamente in otto città diverse del mondo, con cast internazionali e produzioni parallele, ha reso la serie uno degli investimenti più onerosi di Netflix. Il rapporto tra spesa e numero di spettatori non giustificava la continuazione, almeno secondo la logica degli algoritmi e dei bilanci.



La reazione dei fan è stata immediata e rumorosa. Una petizione online ha raccolto centinaia di migliaia di firme, dimostrando che il pubblico di Sense8, seppur di nicchia, era profondamente legato a quella storia. Netflix ha fatto un gesto raro: ha concesso un film speciale di 151 minuti per dare una conclusione alla serie. Un regalo ai fan, un tentativo di chiudere i conti in sospeso lasciati dal cliffhanger della seconda stagione.

Sense8 - Netflix

Ma chiamarlo "conclusione" è generoso. Il film, per quanto emozionante e apprezzato da chi aveva seguito il viaggio del cluster fin dall'inizio, è stato più un addio affrettato che un vero finale. J. Michael Straczynski aveva già confermato l'esistenza di piani dettagliati per una terza stagione, con archi narrativi che avrebbero portato i personaggi verso sviluppi ancora più ambiziosi. Tutto questo è rimasto sulla carta, sacrificato sull'altare della sostenibilità economica.

Quello che rimane è una sensazione agrodolce.. Ha aperto una strada che altre produzioni hanno poi percorso con maggior cautela ma crescente fiducia., specialmente nell'era dello streaming dove ogni contenuto viene misurato, pesato, valutato secondo metriche di performance che non sempre catturano il valore culturale di un'opera.