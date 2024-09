Sul set di Joker 2 Joaquin Phoenix e Lady Gaga "si davano consigli a vicenda", rivela Todd Philips

Pubblicazione: 26 settembre alle 17:00

Come è noto, Joker 2 (Joker: Folie à Deux), in arrivo la prossima settimana (leggi la recensione), conterrà diverse sequenze musicali con elaborate coreografie, che sul set hanno impegnato non poco il suo attore protagonista.

I due si davano consigli a vicenda. Lui a lei sulla recitazione; lei aveva già recitato, ma parliamo di Joaquin Phoenix, mentre lei gli dava consigli sulla musica perché è Lady Gaga. È così che i film dovrebbero essere: una gigantesca collaborazione.

In un'intervista con EW , il regista Todd Phillips ha rilevato che Lady Gaga ha dato “al 100%”a Joaquin Phoenix e che quest'ultimo “si sentiva male ogni giorno” a causa del nervoso dovuto alle scene in questione. L'interprete di Joker ha infatti dovuto cantare con la popstar a partire dal nono giorno delle lunghe riprese. Ma in verità:

Il regista ha aggiunto che suggerimenti di Phoenix a Gaga erano molto meno palesi e a volte si esprimevano solo attraverso l'"essere davvero generoso" con la sua vulnerabilità in una scena, mentre "i suggerimenti di lei erano un po’ più specifici perché è più facile indicare quando sbagli una nota. È diverso, non ci sono molte vie di mezzo [con la musica]".

Joker: Folie à Deux uscirà il 4 ottobre negli Stati Uniti e per il 2 ottobre in Italia. Trovate tutte le ultime notizie nella nostra scheda.