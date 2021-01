In una recente intervista con Toronto Life , Simu Liu ha parlato di

L’attore ha parlato nello specifico della prima volta che ha indossato il costume, anche se ha cambiato parere molto presto:

La prima volta che ho indossato il costume [è stato il momento che mi ha colpito di più]. La Marvel non ha mai avuto un protagonista asiatico, quindi è stato un momento così raro e di grandissimo impatto, non solo per me come attore, ma anche per le persone che sono come me. Ho quasi pianto, è stato così commovente. E poi naturalmente al quinto giorno stavo già dicendo: “Che odio questo coso, perché ci sono così tante zip?”.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 9 luglio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo). Sarà il secondo film Marvel del 2021 dopo Gli Eterni.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu sarà il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Quanto attendete il cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu in arrivo nelle sale il prossimo anno? Ditecelo nei commenti!