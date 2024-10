She-Ra: Heidi Schreck sarà la sceneggiatrice della serie live-action

Pubblicazione: 05 ottobre alle 13:13

Amazon MGM Studios ha scelto Heidi Schreck per occuparsi della sceneggiatura della serie live-action dedicata alle avventure di She-Ra, la principessa guerriera.

Il progetto è da tempo in fase di sviluppo, fin dal 2021, e Variety ha condiviso nelle ultime ore l'interessante aggiornamento.

Schreck, già nel team di serie di successo come Billions e Nurse Jackie, sarà coinvolta anche come produttrice insieme alla regista Nicole Kassell (Watchmen) e a Robin Sweet (Better Call Saul).

Heidi, inoltre, in carriera ha firmato lo spettacolo teatrale What the Constitution Means To Me, che ha ottenuto un enorme successo a Broadway e ha conquistato importanti riconoscimenti.

La versione live-action sarà una nuova storia e non sarà collegata al recente show animato di Netflix prodotto da DreamWorks Animation. Il personaggio aveva debuttato nel film d'animazione "He-Man and She-Ra: Il segreto della spada" del 1985 e fa parte, come appunto He-Man, del franchise "Masters of the Universe".

Le precedenti serie animate

She-Ra è stata poi assoluta protagonista di una serie animata, andata in onda tra il 1985 e il 1986, ed è poi tornata con una serie reboot in cinque stagioni distribuita da Netflix che poteva contare su un cast di doppiatori composto da Sandra Oh, Aimee Carrero, AJ Michalka, Karen Fukuhara, Lauren Ash, Marcus Scribner, Lorraine Toussaint, Vella Lovell, Reshma Shetty, Christine Woods, Jordan Fisher, Merit Leighton, Adam Ray e Krystal Joy Brown. Lo show aveva nel suo team di produttori Noelle Stevenson e raccontava la storia della principessa Adora che scopre una spada magica che la trasforma nella leggendaria guerriera She-Ra, unendo le forze con un gruppo di principesse ribelli nella lotta contro il male.