Si chiude la seconda edizione del CortoCircuito Film Festival: oltre 500 spettatori, 40 cortometraggi e una comunità che continua a crescere

Pubblicazione: 17 luglio alle 16:48

Si è conclusa sabato 11 luglio all'Anteo - Palazzo del Cinema di Milano la seconda edizione di CortoCircuito Film Festival: un evento dedicato al mondo dei cortometraggi che ha riunito registi, professionisti del settore, cinefili e appassionati in tre giornate di proiezioni, talk e incontri.

Dopo aver raccolto oltre, il festival ha presentato, ampliando ulteriormente il proprio respiro internazionale rispetto alla prima edizione. Accanto alle proiezioni, il programma ha proposto cinque panel, workshop e incontri con ospiti del mondo del cinema, affrontando temi che hanno attraversato la storia del cortometraggio, la musica per immagini, le trasformazioni introdotte dall'intelligenza artificiale e i nuovi linguaggi audiovisivi.

L'edizione 2026 ha registrato circa 500 presenze, confermando la crescita di una manifestazione nata come rassegna indipendente e oggi sempre più riconosciuta come punto di riferimento per il cortometraggio italiano e internazionale.

CortoCircuito Film Festival 2026 (Rassegna CortoCircuito)

A guidare la giuria del Concorso Principale è stato Ludovico Di Martino, affiancato da Matteo Zoppis, Luisa Morandini, Andrea Chimento, Ludovica Francesconi e Francesco Colella. Al termine del festival il regista ha commentato: "Ogni festival di cortometraggi dovrebbe avere l'energia, l'attenzione e la qualità che ha il CortoCircuito, non a caso guidato da un gruppo di giovani, che ho trovato a dir poco travolgenti!"

Ad aggiudicarsi ilè Arborea di, che richiama nella struttura e negli intenti il bellissimo Silent Friend di Ildikó Enyedi presentato lo scorso anno a Venezia. La regista è stata premiata dalla giuria anche con il riconoscimento per la Miglior Regia, diventando la protagonista della seconda edizione del festival.

Alla vittoria si aggiunge una Nikon ZR, messa in palio dal nuovo sponsor Adcom, e un buono da 500 euro in noleggio attrezzature offerto da Moovie, premi che testimoniano la volontà del festival e dei suoi partner di sostenere concretamente il lavoro dei giovani autori. La regista ha dichiarato: "Cortocircuito Film Festival è un festival giovane, appassionato e al contempo ben strutturato: vedere i propri film in un cinema importante come l'Anteo è un'emozione unica. Tornare a Milano dopo tanto tempo e vederla così piena di cinema mi ha dato tanta, tanta speranza!"

Arborea di Letizia Zatti (CortoCircuito Film Festival)

Di seguito, i premi della seconda edizione:

Premi di sezione:

Premio FAM – Miglior Cortometraggio Sperimentale: Cacciatori d'Uranio di Davide Palella

Premio Animatica – Miglior Cortometraggio d'Animazione: Rukeli di Alessandro Rak

Premio Giffoni – Miglior Documentario: Milano Infetta di Tommaso Cohen

Premio Neural Networ k – Miglior Cortometraggio realizzato con Intelligenza Artificiale: Sundowning

di Reza Delavar

Premio Société Acéphale – Miglior Cortometraggio Internazionale: Nativity Scene di Felipe Bibian

Menzione speciale Société Acéphale : Italiano di Mehdi Davachi

Premio Miglior Micro-short (decretato dal team CortoCircuito): Précis de Décomposition di Niccolò

Biressi, Federico Brullo e Alessandro Lucasz Nicoletti

Premi del pubblico:

Premio del Pubblico – Sezione Internazionale: Bowl Cut di Tamara Vittoz

Premio del Pubblico – Sezione Italiana: Celestiale di Nicola Garzetti

Menzioni speciali:

Menzione speciale Chassis (Radio Popolare) : Ya Hanouni di Lyna Tadount e Sofian Chouaib

Menzione speciale congiunta GOGA Film Festival e Incanto Film Festival : Di Primo Pelo

Menzione speciale della Giuria: Xing Long di Xin Alessandro Zheng

Premi tecnici:

Miglior Colonna Sonora: Brian Matichecchia per Celestiale

Miglior Montaggio: Giuseppe Lacava per The Frog

Miglior Fotografia: Enrico Licandro per Arborea

Miglior Sceneggiatura: Xin Alessandro Zheng e Pier Lorenzo Pisano per Xing Long

Miglior Attore: Giovanni Crozza Signoris per Un cane miagola, Un gatto abbaia

Miglior Attrice: Margherita Mannino per Di Primo Pelo

Miglior Regia: Letizia Zatti per Arborea

Miglior Cortometraggio: Arborea di Letizia Zatti.

CortoCircuito Film Festival 2026 (Rassegna CortoCircuito)

Nato nel 2021 come rassegna mensile indipendente negli spazi della Corte dei Miracoli, CortoCircuito ha saputo trasformarsi in pochi anni in un festival capace di attrarre opere da tutto il mondo, coinvolgere professionisti del cinema italiano e costruire una rete di partner culturali, sponsor e media sempre più ampia.

L'edizione 2026 conferma questa crescita non solo nei numeri, ma soprattutto nella qualità delle opere presentate, nella partecipazione del pubblico e nella capacità di creare occasioni di incontro tra autori, industria e spettatori. Un percorso che guarda già alle prossime edizioni con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo di Milano come luogo di riferimento per il cinema breve contemporaneo.