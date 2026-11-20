Pubblicazione: 20 novembre alle 14:30

Il countdown è finito. Oggi su Paramount Plus arriva la quarta e ultima stagione di Yellowjackets, il thriller psicologico che dal 2021 ha tenuto incollati milioni di spettatori con la sua miscela esplosiva di horror, dramma e mistero. Dopo oltre un anno di attesa dall'ultimo episodio andato in onda nell'aprile 2025, i fan potranno finalmente scoprire come si conclude la storia della squadra di calcio femminile della Wiskayok High School, sopravvissuta per 19 mesi in una foresta canadese dopo un devastante incidente aereo negli anni Novanta. La serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson si è conquistata un posto d'onore nel panorama televisivo contemporaneo grazie alla sua struttura narrativa a doppia timeline. Da un lato assistiamo alla lotta per la sopravvivenza delle ragazze bloccate nella natura selvaggia, dove la fame e la disperazione le hanno spinte al cannibalismo rituale.

Dall'altro seguiamo le stesse donne ormai adulte, interpretate da, mentre cercano disperatamente di tenere sepolti i segreti di quei mesi maledetti. Il finale della terza stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Finalmente è stata svelata l'identità della "pit girl", la ragazza caduta nella trappola nel bosco di cui si parlava sin dal primo episodio: si trattava di Mari.. Questo significa che la quarta stagione ci mostrerà qualcosa che abbiamo atteso per anni: il momento in cui le sopravvissute tornano alla civiltà. Ma cosa succede quando persone che hanno vissuto un'esperienza così estrema devono reintegrarsi nella società?

Le ragazze che erano partite per un campionato di calcio non esistono più. Al loro posto tornano giovani donne traumatizzate, cambiate irreversibilmente da ciò che hanno dovuto fare per sopravvivere. Ad attenderle ci sono famiglie, amici, una comunità che non può nemmeno immaginare gli orrori che hanno vissuto. Come potranno guardare negli occhi i loro cari sapendo cosa si sono fatte l'una con l'altra nella foresta? Nella timeline presente, la situazione non è meno esplosiva. Shauna, Taissa, Misty e Melissa continuano a navigare le conseguenze delle loro azioni, sia quelle commesse da adolescenti che quelle più recenti. Dopo stagioni caratterizzate da omicidi, insabbiamenti e segreti sempre più pesanti da portare, la morte di Van alla fine della terza stagione rappresenta un punto di non ritorno. Le protagoniste adulte si stanno avvicinando pericolosamente a un precipizio, e potrebbe essere finalmente arrivato il momento di pagare il conto per tutto ciò che hanno fatto.

Yellowjackets ha ridefinito il concetto di survival drama televisivo, mescolando elementi di horror folk, thriller psicologico e dramma esistenziale in un cocktail narrativo che ha saputo sfidare e spesso superare le aspettative. La serie non si è mai accontentata di essere semplice intrattenimento: ha posto domande scomode sulla natura umana, su cosa siamo disposti a fare quando la sopravvivenza è in gioco, su come il trauma si radichi dentro di noi e continui a dettare le nostre azioni anche decenni dopo. Per chi non avesse ancora recuperato le prime tre stagioni, c'è ancora qualche giorno per immergersi nel mondo claustrofobico e disturbante creato da Lyle e Nickerson. Ogni morte, ogni tradimento, ogni segreto sepolto nella neve o nascosto negli angoli bui delle case suburbane delle protagoniste ha costruito un mosaico narrativo che ora è pronto a rivelarsi nella sua interezza.





. Con tutti i nodi che devono essere sciolti, gli episodi in arrivo hanno un compito monumentale davanti a sé. Ma se c'è una cosa che questa serie ha dimostrato nel corso degli anni, è. Dopo anni di domande, teorie dei fan e colpi di scena memorabili, finalmente sapremo come finisce la storia delle Yellowjackets. Sarà un addio difficile per una serie che ha lasciato, ma tutto indica che i creatori abbiano in serbo un finale all'altezza delle aspettative.