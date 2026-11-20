Sopravvivere su un'isola deserta: la serie che sfida Lost si conclude questa settimana (ha solo 39 episodi)
Yellowjackets stagione 4 arriva oggi su Paramount Plus. Dopo 19 mesi nel bosco, le sopravvissute tornano a casa. Scopri cosa aspettarsi dal finale.
Il countdown è finito. Oggi su Paramount Plus arriva la quarta e ultima stagione di Yellowjackets, il thriller psicologico che dal 2021 ha tenuto incollati milioni di spettatori con la sua miscela esplosiva di horror, dramma e mistero. Dopo oltre un anno di attesa dall'ultimo episodio andato in onda nell'aprile 2025, i fan potranno finalmente scoprire come si conclude la storia della squadra di calcio femminile della Wiskayok High School, sopravvissuta per 19 mesi in una foresta canadese dopo un devastante incidente aereo negli anni Novanta. La serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson si è conquistata un posto d'onore nel panorama televisivo contemporaneo grazie alla sua struttura narrativa a doppia timeline. Da un lato assistiamo alla lotta per la sopravvivenza delle ragazze bloccate nella natura selvaggia, dove la fame e la disperazione le hanno spinte al cannibalismo rituale.
Le ragazze che erano partite per un campionato di calcio non esistono più. Al loro posto tornano giovani donne traumatizzate, cambiate irreversibilmente da ciò che hanno dovuto fare per sopravvivere. Ad attenderle ci sono famiglie, amici, una comunità che non può nemmeno immaginare gli orrori che hanno vissuto. Come potranno guardare negli occhi i loro cari sapendo cosa si sono fatte l'una con l'altra nella foresta? Nella timeline presente, la situazione non è meno esplosiva. Shauna, Taissa, Misty e Melissa continuano a navigare le conseguenze delle loro azioni, sia quelle commesse da adolescenti che quelle più recenti. Dopo stagioni caratterizzate da omicidi, insabbiamenti e segreti sempre più pesanti da portare, la morte di Van alla fine della terza stagione rappresenta un punto di non ritorno. Le protagoniste adulte si stanno avvicinando pericolosamente a un precipizio, e potrebbe essere finalmente arrivato il momento di pagare il conto per tutto ciò che hanno fatto.
Yellowjackets ha ridefinito il concetto di survival drama televisivo, mescolando elementi di horror folk, thriller psicologico e dramma esistenziale in un cocktail narrativo che ha saputo sfidare e spesso superare le aspettative. La serie non si è mai accontentata di essere semplice intrattenimento: ha posto domande scomode sulla natura umana, su cosa siamo disposti a fare quando la sopravvivenza è in gioco, su come il trauma si radichi dentro di noi e continui a dettare le nostre azioni anche decenni dopo. Per chi non avesse ancora recuperato le prime tre stagioni, c'è ancora qualche giorno per immergersi nel mondo claustrofobico e disturbante creato da Lyle e Nickerson. Ogni morte, ogni tradimento, ogni segreto sepolto nella neve o nascosto negli angoli bui delle case suburbane delle protagoniste ha costruito un mosaico narrativo che ora è pronto a rivelarsi nella sua interezza.