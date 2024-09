Speak No Evil, il regista dell'originale non è contento del remake: "Una versione sterilizzata per il consumo americano"

Pubblicazione: 23 settembre alle 11:01

Spoiler Alert

Speak No Evil, remake americano dell'omonimo film danese del 2022, è dallo scorso weekend nelle sale. Ospite di un programma radiofonico (via World of Reel), Christian Tafdrup, regista della pellicola originale, ha spiegato perché non è molto soddisfatto di quella nuova. Le sue dichiarazioni contengono SPOILER sul finale di entrambe. Vi invitiamo dunque a non proseguire la lettura se non le avete viste e non volete anticipazioni.

Non so cosa ci sia negli americani, ma sono abituati a storie eroiche, dove il bene deve vincere sul male, e il remake coltiva questo aspetto. Le modifiche apportate lo hanno fatto sembrare meno pericoloso e più sterilizzato per il consumo americano.

