Nel corso della promozione dia Kevin Feige sono state poste alcune domande suora in fase di riprese.

Il presidente dei Marvel Studios ha innanzitutto parlato del progetto spiegando, ovviamente, che non si chiamerà Spider-Man 3:

Trovo surreale che stiamo parlando di uno Spider-Man 3. Lavorai a un film chiamato Spider-Man 3 diretto da Sam Raimi molti anni fa. Quindi, chiaramente, va bene chiamarlo Spider-Man 3, ma noi lo chiamiamo Homecoming 3.

Quanto alle voci di corridoio che si sono susseguite negli ultimi tempi su attesi ritorni:

La cosa bella delle speculazioni online sulle nostre cose è che a volte non potrebbero essere più fuori strada, altre sono spaventosamente vicine, ed è stato così negli ultimi anni. Dirti però cosa è vero è cosa no toglierebbe il divertimento da tutto.

Feige ha però confermato il multiverso:

L’indizio più grande è il titolo del secondo film di Doctor Strange. È l’indizio più grande su dove ci condurrà il Multiverso della follia e di come lo esploreremo.

Le riprese di Spider-Man 3 sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Voci parlano di un ritorno

La produzione si terrà tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Quanto attendete il film? Come al solito fatecelo sapere nei commenti in calce all’articolo.

Fonte